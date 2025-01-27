劍擊｜佘繕妡大獎賽首封后 2024/25國際賽賽程+港隊名單+直播連結

2024/25劍擊國際賽賽季11月中開鑼，一眾港將即將開展四出征戰的生活，當中包括在巴黎奧運順利衛冕﹑以世界第一身份角逐新賽季的張家朗。本文將為大家更新香港隊的賽程﹑參賽名單﹑戰績﹑直播連結。



香港明年1月將舉辦女子花劍世界盃。（資料圖片/夏家朗攝）

由FIE（國際劍聯）管豁的劍擊國際賽賽季，由每年11月展開，直至翌年夏天結束。花劍、佩劍、重劍每季將進行8個分站的世界盃或大獎賽，加上洲際錦標賽及世界錦標賽，而各個劍種的賽站皆不同，分站遍佈亞洲、歐洲、非洲及美洲，而香港亦舉辦了女子花劍世界盃。

香港女子花劍隊在主場出擊，最後獲得第15名。（盧翊銘攝）

2024/25劍擊國際賽賽程

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香港隊參賽名單

除東道主外，世界盃及大獎賽每支隊伍每站可最多派12人參賽，港隊自然也一樣，而且每站的陣容相若，各個劍種的主力劍手大多會悉數出戰，而各站的參賽名單將在開賽前一星期公布。

香港隊今季國際賽戰績：1金3銅

何瑋桁與佘繕妡齊齊首度登上世界盃頒獎台。（中國香港劍擊總會圖片）

張家朗在日本高崎站世界盃取得今季首面獎牌。（FIE圖片）

佘繕妡在多哈大獎賽贏得生涯首冠。（FIE圖片）

男子花劍

突尼西亞站世界盃

團體賽：16強

個人賽

32強：張家朗

64強：蔡俊彥

預賽第二圈：梁千雨﹑吳諾弘﹑陳建雄



日本高崎站世界盃

團體賽：16強

個人賽

季軍：張家朗

32強：麥朗圖

64強：梁千雨﹑崔浩然

預賽第二圈：林浩朗﹑甘卓桁﹑李逸朗

預賽第一圈：蔡俊彥﹑吳諾弘﹑陳建雄﹑梁國風

小組賽：蔡子樂



法國巴黎站世界盃

團體賽：16強

個人賽

8強：張家朗

32強：蔡俊彥

64強：崔浩然

預賽第二圈：梁千雨﹑李逸朗﹑吳諾弘﹑林浩朗﹑汪慶嶸

預賽第一圈：陳建雄﹑甘卓桁﹑梁國風



女子花劍

突尼西亞站世界盃

團體賽：16強

個人賽

32強：陳諾思

64強：鄭曉為

預賽第二圈：黃純一

小組賽：黃諾頤



韓國釜山站世界盃

團體賽：16強

64強：鄭曉為﹑關渝澄

預賽第二圈：符妤名

預賽第一圈：陳諾思﹑黃純一﹑吳佳蔚

小組賽：梁雅蕾﹑黃諾頤﹑李智穎﹑廖愷翹﹑陳可悠



香港站世界盃（只列部分）

團體賽：16強

32強：陳諾思

64強：鄭曉為﹑關渝澄

預賽第二圈：符妤名﹑黃諾頤﹑龍卓盈

預賽第一圈：黃純一﹑吳佳蔚﹑樊寶懿﹑梁殷僑



男子重劍

瑞士站世界盃

團體賽：32強

個人賽

16強：何瑋桁

32強：方凱申

64強：吳浩天﹑吳霆騫

資格賽第三圈：劉昊峯

資格賽第一圈：楊均培

小組賽：汪承毅﹑林楷喆



溫哥華站世界盃

團體賽：16強

個人賽

季軍：何瑋桁

64強：袁諾文﹑黃至晧

小組賽：徐家煥﹑劉昊峯



多哈站大獎賽（只列部分）

64強：何瑋桁

預賽第三圈：吳浩天﹑吳霆騫﹑劉昊峯

預賽第二圈：方凱申



女子重劍

阿聯酋站世界盃

團體賽：32強



個人賽

預賽第一圈：佘繕妡﹑陳渭泠﹑連翊希﹑陳祉澄﹑吳卓輶

小組賽：朱嘉望



溫哥華站世界盃

個人賽

季軍：佘繕妡



多哈站大獎賽

冠軍：佘繕妡

32強：連翊希

預賽第一圈：陳渭泠﹑朱嘉望﹑黎曉瞳

小組賽：陳祉澄



男子佩劍

阿爾及利亞站世界盃

團體賽：32強

個人賽

64強：陳樂熹

預賽第二圈：張愷駿﹑周頌羲

預賽第一圈：羅浩天﹑何思朗



法國奧爾良站大獎賽

64強：羅浩天

預賽第三圈：梁天晴﹑方曉楠

預賽第二圈：陳樂熹﹑周頌羲﹑陳彥臻﹑何柏霖﹑李俊延

預賽第一圈：張愷駿

小組賽：何思朗﹑謝匡泓﹑李俊林



突尼西亞站大獎賽

64強：羅浩天﹑梁天晴

預賽第二圈：陳樂熹﹑何思朗

預賽第一圈：張愷駿

小組賽：任俊霖﹑王卓朗



保加利亞站世界盃

團體賽：8強（第8名）

個人賽

32強：陳樂熹

64強：何柏霖

預賽第三圈：梁天晴、王卓朗、黃子桓

預賽第二圈：羅浩天﹑何思朗﹑張愷駿﹑李俊林﹑雷鑑津

預賽第一圈：李俊延

小組賽：謝匡泓



女子佩劍

阿爾及利亞站世界盃

團體賽：16強（第14名）

個人賽

16強：朱詠翹

64強：梁洛文

預賽第二圈：薛雅齊

預賽第一圈：歐倩瑩



法國奧爾良站大獎賽

預賽第二圈：薛雅齊﹑朱詠翹﹑歐倩瑩﹑梁洛文

預賽第一圈：曾悅澄﹑劉穎怡

小組賽：劉綺程﹑馬暤孜﹑呂心懿﹑方怡德﹑魏雨田



突尼西亞站大獎賽

64強：薛雅齊

預賽第二圈：梁洛文﹑劉穎怡

預賽第一圈：朱詠翹

小組賽：劉綺程﹑曾悅澄



保加利亞站世界盃

團體賽：16強（第14名）

個人賽

64強：梁洛文

預賽第二圈：薛雅齊

預賽第一圈：朱詠翹﹑劉綺程﹑曾悅澄

小組賽：劉穎怡



港隊焦點

香港劍擊隊在巴黎奧運歷史摘下兩金，江旻憓與張家朗一同登上世界第一，但Vivian已經急流勇退。張家朗生涯贏盡錦標，只剩下世錦賽冠軍便完成大滿貫，家朗最快在明年7月在格魯吉亞舉行的世界錦標賽，爭做世界冠軍。

今年6月的亞洲錦標賽，男子重劍的何瑋桁與吳浩天首度包辦決賽，兩人世界排名躋身前30（何瑋桁：20位；吳浩天：27位），加上花劍的蔡俊彥（第20）及陳諾思（第24）同樣有望衝擊世界前16，以爭取直入國際賽次日的資格。

劍擊國際賽有直播嗎？

部分賽站設有網上直播，在國際劍聯的Youtube頻道或其他網上頻道直播，需每站待賽會公布。根據上季，Now TV取得大獎賽的播映權，觀眾需要在收費頻道中收看直播。

港隊男子花劍上季曾在主場香港站封王。（FIE圖片）

香港隊上季世界盃及大獎賽戰績

港隊上季在個人項目一共獲得5冠1亞1季，當中江旻憓贏得其中三站女重賽事，張家朗在男花兩度封王，蔡俊彥亦曾登上頒獎台。此外，港隊男子花劍在主場香港站勇奪團體冠軍，創下港隊歷史。

港隊國際賽上季戰績



江旻憓：3冠（多哈站大獎賽、巴塞站世界盃、阿聯酋站世界盃）

張家朗：2冠1亞（冠軍：都靈站大獎賽、上海站大獎賽；亞軍：伊斯坦堡站世界盃）

蔡俊彥：1季（日本站世界盃

男子花劍隊：1冠1季（冠軍：香港站世界盃；季軍：日本站世界盃）



除了巴黎奧運金牌，張家朗上季曾摘下兩金一銀。（FIE圖片）

大獎賽VS世界盃的分別

每項劍種每一季各有5站世界盃，世界盃設個人賽及團體賽，排名積分系數為1；大獎賽則每項劍種一季有3站，只設個人賽，排名積分系數為1.5，與洲際錦標賽同級，意味比起世界盃，可獲更高排名分數。

世界排名如何計算

國際劍聯計算劍手一年內的成績，在世界盃﹑大獎賽中，剔除最低分的3站﹑計算最佳5站成績，加上洲際錦標賽，及奧運或世界錦標賽的分數。

劍手在每項賽事會按排名獲得相應積分，而每項賽事有不同的「系數」，相應成績乘以系數，變成所得的積分。世界盃排名積分系數為1；大獎賽與洲際錦標賽系數為1.5；世界錦標賽系數為2.5；奧運得分系數為3。世界排名在每站賽事後更新，積分採取「滾動制」（Rolling System），每一場世界盃或大獎賽舉行後，去年同一站賽事的積分即告無效。

個人賽獲得積分：



冠軍：32分；亞軍：26分；季軍：20分；第5至8名：14分；第9至16名：8分；第17至32名：4名；第33至64名：2分；第65至96名：1分；第97至128名：0.5分；第129至256名：0.25分



世界盃團體賽獲得積分：



冠軍：64分；亞軍：52分；季軍：40分；殿軍：36分；第5名：32分；第6名：30分；第7名：28分；第8名：26分；第9名：25分；第10名：24分；第11名：23分；第12名：22分；第13名：21分；第14名：20分；第15名：19分；第16名：18分；第17-32名：8分

