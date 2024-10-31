奧蘇利雲經優才計劃獲批來香港　近年兩度訪港　早透露想在港定居

來自英國的桌球名將奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）申請優才計劃獲批，已來港成為香港居民。綽號「火箭」的他在香港人氣甚高，近年兩度來港出賽，曾在香港跑山的他，兩年前曾表示希望來港，舉辦跑步活動。



奧蘇利雲近年兩度來港打表演賽，包括2022年的「香港世界桌球大師賽」，賽事當時在紅館舉行，大受香港球迷歡迎，除了「火箭」還有主場球手傅家俊、吳安儀、卓林普、沙比、羅拔臣、希堅斯、威廉斯等等，最後「火箭」決賽對傅家俊，賽事吸引超過9000名球迷，成為桌球史上最多現場觀眾的賽事，最終奧蘇利雲獲勝奪冠，當時他直指「是生涯參加過最好的賽事」。

奧蘇利雲2022年來港參加。（資料圖片／廖雁雄攝）

當時奧蘇除了打比賽，惹來熱話的還有他在港期間最愛做的一件事——他多次跑步，路線包括尖沙咀海傍、港島金督馳馬徑、麥理浩徑第一段，當時他接受《無綫電視》訪問，大讚跑上山後看到香港美景，認為在港20分鐘便能看到美景，十分方便，「在英國要4小時路程才看到」，當時更曾表示願意長居香港，「我不想回家了」，還說希望翌年（2023年）能來港辦跑步活動，鼓勵港人一起跑步，但最終跑步活動未有成事，居港一事卻成真。

奧蘇利雲2022年訪港時在港跑步。（Strava）

奧蘇在2024再度來港，出戰香港國際桌球明星挑戰賽，又一次跟傅家俊交手，不過門票定價高昂，又安排在平日下午舉行，即使戲碼又一次是傅家俊對奧蘇利雲，場面仍相當冷清。