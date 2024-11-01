美職早霸王｜國際邁亞密乘勝追擊　征阿特蘭大聯開「客勝」闖4強

國際邁亞密勇奪美職常規賽冠軍，向季後賽總冠軍的目標進發，他們8強首仗主場以2：1擊敗阿特蘭大聯先拔頭籌，今仗作客再戰，勢乘勝追擊，勇闖東岸4強。



美職季後賽首圈採3場2勝制，之後4強到總決賽，都以一場過決勝負，而國際邁亞密貴為常規賽冠軍，因此之後晉級都能於主場出戰，所以今仗將是他們最後一場作客賽事。

佐迪艾巴上仗表現出色，一記遠射為國際邁亞密先勝一仗。（路透社）

邁亞密在8強首仗對阿特蘭大聯時，精銳盡出，「前巴塞四子」美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴悉數披甲，其中艾巴在左路頻頻策動攻勢，表現搶鏡，他先間接助攻蘇亞雷斯近射得手，下半場接應美斯傳送遠射建功，助球隊以2：1先勝一仗，今仗只要再贏，便可晉身東岸4強。

阿特蘭大聯主場觀眾場均達46,831，是美職場均入場人數最高的一隊，但他們今季主場戰績一般，聯賽只取得6勝4和7負；陣中最有威脅的是格魯吉亞中場盧保恩尼迪斯（Saba Lobjanidze），他近3次面對邁亞密都有進帳，共入了4球。

國際邁亞密已獲4連勝，士氣正盛。（路透社）

阿特蘭大聯近5次面對邁亞密，取得4勝1和的戰績，佔盡上風；值得留意是，近5次對壘總入球都超過2球；不過，邁亞密今時不同往日，在美斯及蘇亞雷斯等球星帶領下，所向披靡，今仗繼續捧客軍贏波晉級。

阿特蘭大聯中場盧保恩尼迪斯近3次對國際邁亞密都有進帳，共入了4球。（路透社）

首球推介方面，必選近7場美職入7球的美斯。同日過關3串4，以邁亞密「讓主」做膽，串英超諾定咸森林迎李斯特城開總入球4球，以及西甲西維爾客勝愛斯賓奴3：2，並善用「派彩快」進行提早結算。

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