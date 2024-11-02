英超特攻｜英超紅藍會　曼聯車路士半場和味濃

曼聯炒掉坦赫格後，將由士砵亭教頭阿莫林接掌帥印，但這名39歲少帥要到11月11日才履新，今仗英超聯賽主場迎擊車路士，續由看守領隊雲尼斯達萊領軍，他又能否繼周中聯賽盃贏波後，再接再厲？

（球賽編號：FB3193，11月4日00:30開賽，Now TV 621台直播）



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坦帥落鑊，「雲佬」沒有太多變動下，曼聯卻在聯賽盃踢出翻身仗，主場以5：2大破李斯特城晉級8強。這一場的入球，已多過「紅魔鬼」9場聯賽入球的一半。今季曼聯攻力為人詬病，9場只入了8球，阿根廷翼鋒加拿祖入了2球，已是球隊聯賽神射手。。

車路士上季主場4：3擊敗曼聯，結束了近4季7場不勝的紀錄。（Getty Images）

攻力疲弱，防守也不見得出色，雖然曼聯聯賽有4場不失，但其餘5場卻失了11球，連帶得失球也只得-3；球隊並以9戰11分，排第14位。

加拿祖在聯賽攻入2球，已是曼聯的首席射手。（Getty Images）

車路士則以9戰17分排第5，繼續爭逐前四位置。「藍戰士」有此佳績，多得高爾彭馬單天保至尊。車路士今季聯賽攻入19球，單是彭馬便貢獻了7入球、5助攻，難怪球迷會笑稱車路士是「彭馬朋友隊」。

高爾彭馬今季9場貢獻7入球5助攻，助車路士進佔第5。（Getty Images）

彭馬上季主場迎戰曼聯時大演帽子戲法，助「藍戰士」以4：3反勝，也是近4季8場首度擊敗對手；值得留意的是，這8場有7場半場都是打和，今仗雙方都難言穩勝，所以博半場和才是明智之選。

首球推介方面，首選上季兩鬥曼聯皆有入波兼狀態大勇的車路士中場高爾彭馬。同日英超過關2串3，選擇曼聯半場和，串阿士東維拉訪熱刺開全場2:1波膽（近3次交手手維拉2次贏2:1），並善用「派彩快」進行提早結算。

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