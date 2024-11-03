LoL世界賽決賽｜T1與BLG打足五局驚險衛冕　Faker當選決賽MVP

LoL英雄聯盟（League of Legends）世界賽S14周六晚（11月2日）上演決賽，衛冕的韓國戰隊T1決戰中國戰隊BLG，結果T1以3:2險勝，蟬聯世界賽冠軍，「大魔王」Faker當選決賽MVP，實至名歸。



T1，左起：上路Zeus（崔祐齊）、打野Oner（文炫竣）、中路Faker（李相赫）、下路Gumayusi（李珉炯）、輔助Keria（柳岷析）。（Flickr/lolesports）

LoL世界賽決賽：T1對BLG

日期及時間：11月2日晚上10時（香港時間）

地點：倫敦The O2 arena

直播

電視：81翡翠台、84明珠台（設普通話及廣東話直播）

網上頻道（只列部份）：

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開幕禮表演嘉賓：Linkin Park、Ashnikko、Tiffany Aris、Mars Atlas of Forts

*T1勝出賽前擲毫擁第一局優先選邊權，並選擇藍方

BLG，左起：上路Bin（陳澤彬）、打野Xun（彭立勛）、打野Wei（閆揚威）、中路knight（卓定） 、下路Elk（趙嘉豪）、輔助ON（駱文俊）。（Flickr/lolesports）

LoL世界賽決賽：T1 0:1 BLG｜第一局

一開局Gumayusi凱特琳在六鳥附近被抓死，Elk艾希收獲一血，BLG在上路成功gank Zeus，後Keria布隆姆亦陣亡，早段人頭數領先3:0，T1憑着Zeus吶兒巨大化與Faker合力連殺ON和Elk。不過BLG其後連控4蟲、小龍、預示者，滾雪球連取6塔。

另一關鍵場面出現在下路，Faker欲獨取外塔，Bin藍寶施放大招幾乎單殺，Faker在隊友支援下絲血逃脫，卻在回城時遭艾希冰箭殺死，BLG取下電龍魂後一波取勝。

LoL世界賽決賽：T1 1:1 BLG｜第二局

T1再選藍方，卻又一次迎來災難開局，一級團BLG狙擊Gumayusi的克黎思妲，並再一次在跟第一局的同一位置，由艾希取下一血。T1換線，BLG未幾gank下路，Zeus雖倒地卻成功一換一。T1下路組在上路對線極具侵略性，一波連取ON、Elk及knight，人頭數反先3:2，再取下兩蟲。

T1持續向上路施壓，再打出一波一換三，Gumayusi連取三個擊殺，T1再取下六蟲。雙方在預示者拉扯良久後開戰，T1又成功零換三，並取下預示者，18分鐘經濟領先到5000。22分鐘，Zeus奧恩繞後施大絕，T1拿下艾希及第二條小龍。BLG巴龍坑旁伏擊Faker卻未能得手，Keria、Gumayusi和Oner即現身反打，一口氣取下對手4人和巴龍，最終在27分鐘結束這一局，追平局數1:1。

LoL世界賽決賽：T1 1:2 BLG｜第三局

4分鐘，BLG在上路由Bin藍寶取下Oner獲得一血，未幾在中路ON布里茨成功鎖下塞勒斯，BLG早段已取得5:0的人頭優勢，同時獲得五蟲及預示者，隨即展開滾雪球，迅即拿下五塔。關鍵的一波在上路，遠遠落後的T1嘗試抓下加里歐未果，更遭反殺，BLG連帶拿下巴龍，並在25分鐘推上高地，兩分鐘後結束遊戲，BLG首先獲得match point。

LoL世界賽決賽：T1 2:2 BLG｜第四局

手握match point的BLG鎖下希格斯和史茅德，開局5分鐘已3次成功gank死Zeus。不過T1人頭數雖落後，卻仍堅定地連取六蟲、兩小龍和預示者，過程中Faker亦以塞勒斯在上路單殺Elk的希格斯，扳回不少優勢。但搶回主動權時卻在上路犯下大錯，Bin吶兒大絕反打讓史茅德取下人頭和疊層，大大加速發育。

20分鐘，Faker偷下銳空大絕後一波神開團，T1中路收下Elk和knight，即取下巴龍，BLG隨即全軍掩至將T1逼向下路，換回一殺後T1退守，再轉往下路進攻，此時史茅德已疊滿225層「出關」獲得斬殺效果，T1打得更小心，抓掉Xun再吃巴龍，未有堆上高地，以為待遠古龍團決勝時，T1卻先成功伏擊ON再接連收下BLG其餘4人，ON復活也未能阻止T1一波終結，又再追平局數，進入決勝局奏起「戰歌」。

LoL世界賽決賽：T1 3:2 BLG｜第五局

BLG中路先收下Faker加里歐一血，T1則獲得五蟲及預示者，到20分鐘T1經濟稍稍領先1000，雙方都顯得相當謹慎，集中發育、等候強勢期。26分鐘，T1抓死ON銳兒，即拿下小龍，獲得風龍魂的龍魂點。29分鐘，BLG在河道抓死T1下路組，但T1餘下三人反打得手。

陷絕境的BLG上路欲gank Zeus，此時Faker加里歐大絕進場加上Oner和Gumayusi反打將對手4人收下，在上路直接一波取下勝局，成功衛冕。