LoL世界賽｜T1冠軍成員逐個捉　「ZOFGK」成史上最傳奇組合

LoL英雄聯盟（League of Legends）世界賽S14總決賽圓滿落幕，最終T1以3:2擊敗BLG，成功衛冕，以Faker為首的ZOFGK陣容也載入史冊，除了以同一陣容連續打入三屆決賽，也以同一陣容衛冕，以下一一介紹這個陣容的成員。



T1五人組，左起：上路Zeus（崔祐齊）、打野Oner（文炫竣）、 中路Faker（李相赫）、下路Gumayusi（李珉炯）、輔助Keria（柳岷析）。（Flickr/lolesports）

T1陣中最為人熟悉的無疑是「大魔王」Faker李相赫，其實除了他以外，上路Zeus（崔祐齊）、打野Oner（文炫竣）、下路Gumayusi（李珉炯）、輔助Keria（柳岷析）都是獨當一面的選手，這個取各選手ID第一個英文字、獲稱為「ZOFGK」的陣容，由2022年開始「完整體」合作至今3年，在更迭頻繁的LoL極為罕有，而且這個陣容3年來在所有賽事都至少打入4強或三甲，獲譽為LoL史上最傳奇組合。

去年夏天Faker因手傷缺陣時，T1群龍無首，戰績大跌，但也令4名小將痛定思痛；今季在Faker遇上困難時，「四小」往往挺身而出，4強對GEN的最後一場團戰便是好例子——當時Faker阿璃被對手秒殺，「四小」卻聯手成功反打，一波收下勝利。

今屆世界賽主題曲是Linkin Park主唱的Heavy is the Crown（中譯：沉重皇冠），欲戴其冠，必承其重，Faker在11年生涯中雖滿身榮譽、是傳奇人物，但「傳奇」的另一面就是無止境地承受外界期望、批評的重量。

一如Gumayusi在4強預告片所說：「皇冠的重量，我們將一起承擔。」T1和Faker去年相隔7年再奪冠軍，就是4位小將與T1的「王」共同扶持、彼此映照的成果。T1不僅有Faker，而是5名頂尖選手，以下為大家簡介。

LoL世界賽｜T1成員介紹：Zeus（崔祐齊）

Zeus。（Flickr/lolesports）

位置：上路

出生日期：2004年1月31日（20歲）

成為T1正選年份：2022年

生涯主要榮譽：2024世界賽冠軍、2024年電競世界盃冠軍、2023年世界賽冠軍、2023年世界賽決賽MVP、2023杭州亞運金牌、2022年LCK春季賽冠軍

隊中最年輕選手，2019年加入T1青訓，2021年在T1十人輪換年代，曾以替補身份出戰LCK，但到2022年才成為正選上路，也是「ZOFGK」的最後一塊拼圖，正選的第一季就助T1以全勝姿態完成春季例行賽、再奪春季賽冠軍，2023年T1奪得世界賽冠軍時，他也獲選為決賽MVP，是公認的天才上路選手。

LoL世界賽｜T1成員介紹：Oner（文炫竣）

Oner。（Flickr/lolesports）

位置：打野

出生日期：2002年12月24日（21歲）

成為T1正選年份：2021年

生涯主要榮譽：2024世界賽冠軍、2024年電競世界盃冠軍、2023年世界賽冠軍、2022年LCK春季賽冠軍

2020年加入T1青訓，翌年就助T1成為夏季賽亞軍、也打入世界賽4強，T1在2022年奪得LCK春季賽冠軍時，獲選為決賽MVP。曾在紀錄片中透露兒時家庭不和睦、父母也不支持自己成為電競選手，討厭讀書但為了回應媽媽的期望，仍努力在學業和練習電競間平衡，直到獲T1給予試訓的機會才毅然離家，最終獲得回報。

LoL世界賽｜T1成員介紹：Faker（李相赫）

Faker。（Flickr/lolesports）

位置：中路

出生日期：1996年5月7日（28歲）

成為T1正選年份：2013年

生涯主要榮譽：5次世界賽冠軍、2次世界賽MVP、2次MSI冠軍、1次MSI MVP、10次LCK冠軍、LoL名人堂首名入選者、2次LCK例行賽MVP、1次LCK決賽MVP、2024年電競世界盃冠軍及MVP、2023杭州亞運金牌

公認的LoL、甚至是電競「史上最佳」，與孫興慜、奉俊昊（電影《上流寄生族》導演）、BTS（男團防彈少年團）獲稱為韓國「四國寶」，除了比賽，也是廣告商寵兒。2013年已開始效力T1的前身——SKT T1，出道即巔峰，生涯首年即奪LCK夏季賽冠軍及世界賽冠軍，至今保持大量紀錄，包括世界賽奪冠數、LCK奪冠數等等。踏入電競「高齡」，近兩年手部受傷患困擾，表現有所起伏，但仍盡一切努力維持表現、延續生涯。

財產難以估算，在首爾擁有一整棟大樓，他的家也盛傳大得難以想像，有電影院、哥爾夫球室、桑拿等等，不過也是出名的「慳家」，曾有「一罐汽水全隊分」的事跡，但也熱心慈善，平日愛看書、下廚，也懂彈鋼琴。

LoL世界賽｜T1成員介紹：Gumayusi（李珉炯）

Gumayusi。（Flickr/lolesports）

位置：下路

出生日期：2002年2月6日（22歲）

首次為T1正選年份：2021年

生涯主要榮譽：2024世3賽冠軍、2024年電競世界盃冠軍、2023年世界賽冠軍、2022年LCK春季賽冠軍

哥哥是《星海爭霸》著名選手INnoVation（李信衡），同樣曾效力SKT，INnoVation有「呂布」的稱號，因此Gumayusi有「小呂布」之稱，家人也相當支持他的電競之路，在他中二登上最高的「菁英」段位後，爸爸就打電話到學校要求推掉所有課外活動，讓他專心練習。2018年加入T1（當時名為SKT）青訓，但一直到2021年才獲得正選機會，之後一直穩佔此席位。

LoL世界賽｜T1成員介紹：Keria（柳岷析）

Keria。（Flickr/lolesports）

位置：輔助

出生日期：2002年10月14日（22歲）

成為T1正選年份：2021年

生涯主要榮譽：2024年電競世界盃冠軍、2023年世界賽冠軍、2023杭州亞運金牌、2022年LCK春季賽冠軍

T1現役五人組中唯一不是T1青訓出身的選手，但已是跟Faker一同出戰最多場比賽的隊友。初中二年級就登上了《英雄聯盟》最高段位「菁英」，2020年開始為DRX在LCK上陣，首個賽季已獲選為最佳新秀，同年底轉投T1，2021年開始成為T1正選輔助，被譽為「歷代級天才怪物」。擅長在輔助位置使用許多冷門英雄，觀眾稱之為「科研」並稱他做「K博士」；熱愛K-POP，是女團NewJeans的超級粉絲，與男團Seventeen成員全圓佑為好友。