歐聯全攻略｜國際米蘭迎阿仙奴　靠主場威力搶「第一隊入球」

近況一般的英超勁旅阿仙奴，於歐聯第4場造訪國際米蘭，力爭全身而退，但國米於歐聯主場向來比對手快入局，「兵工廠」要保住不敗身並非易事。

（球賽編號：FB3437，11月7日 04:00開賽，Now TV 643台直播）



更多資訊，即按 https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50036895

阿仙奴近5場只取得2勝1和2負，聯賽更是連續3場不勝，剛剛便以0：1不敵紐卡素。隊長奧迪加特因傷缺陣的問題逐漸浮現，欠缺了這名挪威中場，「兵工廠」前線的創造力不足，面對密集防守僅靠兩翼進襲，或死球戰術，但對手若以協防凍結右翼布卡約沙卡，便幾乎封住了阿仙奴的一半攻勢。

奧迪加特稱傷，但今季新加盟阿仙奴的米基爾馬連奴未能頂替他的功能。（Getty Images）

相反，國際米蘭經歷季初的慢熱後，近8場賽事取得7勝1和，氣勢如虹；他們在歐聯亦表現出色，作客曼城也能悶和對手拎走1分，另兩仗則順利擊敗貝爾格萊德紅星及年青人，跟阿仙奴一樣，是歐聯3周過後未嘗敗績的9隊之一。

國米於歐聯賽場主擊出擊特別醒神，近10次主場取得8勝2和，其中9次更率先入波；他們在歐聯主場的防守力也很強，近5次只有對薩爾斯堡一仗有失波，其餘4場都保持清白之身。

雙方過去只有一次正式對賽紀錄，但已是2003年的事，阿仙奴先於主場以0：3落敗，次仗竟作客以5：1，但年代久遠，往績難以作準，反而國米主場常先開紀錄，今仗一於捧這支意甲豪門能成為第一隊入球者。

馬古斯杜林今季聯賽暫入了7球，是國際米蘭的首席射手。（Getty Images）

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：只適用於「單一選項」組成的過關注項。如例子1。例子2 為「多種選項」，則不適用。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。