香港國際七人欖球賽啟德舉行　票價+售票連結+南看台超級通行證

香港國際七人欖球賽將於2025年3月28至30日在啟德體育園主場館舉行，門票即日起公開發售，分限量單日票及三日套票，票價由500至1950元。今年加設「南看台超級通行證」及「隊長貴賓室」，本文詳列各種門票、票價及售票連結。



香港國際七人欖球賽｜基本資料

日期：2025年3月28至30日

地點：啟德體育園主場館

座位：5萬

香港國際七人欖球賽2025｜啟德體育園主場館虛擬圖片。（啟德體育園官網）

香港國際七人欖球賽｜基本門票及票價

香港國際七人欖球賽｜三日套票

票價：$1950（成人）、$950（12歲及以下兒童）

門票即日起公開發售

售票連結按此

香港國際七人欖球賽｜限量單日門票

今年欖總與Klook合作，推出限量單日門票。

票價：

周五：$500（成人）、$300（12歲及以下兒童）

周六及周日：$1200（成人）、$600（12歲及以下兒童）

門票即日起公開發售

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香港國際七人欖球賽｜南看台超級通行證

票價：$750

以往在大球場舉行的七欖，以氣氛瘋狂熾熱的南看台為賣點，2025年賽事移師啟德，大會保留了南看台傳統，劃出專為18歲或以上人士而設的區域。想節省進入南看台的排隊時間，可在基本門票之上額外購買「南看台超級通行證」，價格為單日$750，憑證可直接進入南看台座位，以及南看台上方的嘉士伯俱樂部和南看台專區，享用無限暢飲服務。

門票即日起公開發售。

香港國際七人欖球賽2025｜2025年七欖移師啟德體育園主場館，但仍保留南看台傳統。圖為大球場南看台盛況（公關提供）

香港國際七人欖球賽｜隊長貴賓室

「隊長貴賓室」是2025年新增設的禮賓款待區域，三日套票票價為$17950，憑票可一連三日進入五星級商務貴賓室，享用無限暢飲及自助餐、侍應服務與場館內的專屬座位，並與多名七欖傳奇和大使見面交流。

香港國際七人欖球賽｜全亞洲最長吧枱

香港國際七人欖球賽首次於啟德體育園舉行，容納5萬人的主場館比大球場更大，而且擁有全亞洲其中一間最大的體育酒吧，吧枱長達100米，是全亞洲最長吧枱。酒吧設於主層平台，開放予所有入場人士。