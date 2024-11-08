美職早霸王｜國際邁亞密再迎阿特蘭大聯　靠主場開W入4強

國際邁亞密於美職季後賽東岸首圈次仗作客阿特蘭大聯，於補時遭絕殺，今周來到決生死的第3仗將返回主場出戰，誓要贏波報仇兼出線。



季後賽東西岸首圈採三盤二勝制，國際邁亞密面對阿特蘭大聯首仗主場以2：1獲勝，次仗作客在40分鐘便藉對手門將古辛犯錯而先開紀錄，滿以為他們可以再勝一仗順利晉級，豈料先於58分鐘被追成平手，繼而在補時4分鐘被辛迪施華怒射掛網，以1：2落敗，也令雙方要戰至第3場決勝負。

國際邁亞密主將美斯上仗創造了不入球機會，但隊友未能把握，埋下輸波的伏線。（路透社）

布斯基斯上仗倦勤，大大影響了邁亞密的中後場組織及防守能力，今仗這名西班牙老將料可復出披甲，協助球隊延續近8場主場取得7勝1和的氣勢，再下一城。

阿特蘭大聯門將古辛上仗雖然曾犯錯，及後卻將功補過，多次撲救反險為夷，這名40歲老將曾在英格蘭聯賽打滾多年，效力過阿士東維拉、侯城及米杜士堡等，今仗也是球隊頂住邁亞密超強攻力的關鍵人物。

對賽往績方面，邁亞密近5次主場迎戰阿特蘭大聯，取得3勝1和1負，稍佔上風；考慮到阿特蘭大聯作客戰績一般，近10場作客只取得2勝3和5負，加上邁亞密主場表現出色，今仗一於再追邁亞密可「主勝」晉級。

阿特蘭大聯門將古辛上仗雖然犯錯，但後來卻將功補過，作出多次關鍵撲救。（路透社）

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