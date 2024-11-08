英超特攻｜曼聯迎李斯特城　紅魔改朝換代　「主/主」歡送雲佬

曼聯新帥阿莫林於11月11日履新，也代表今周英超主場迎擊李斯特城一仗，正是看守領隊雲尼斯達萊最後一次領軍出征，眾將今場定發揮100%戰力，爭取以勝仗送別一代名宿。

（球賽編號：FB3672，11月10日22:00開賽，Now TV 621台直播）



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在「雲佬」指揮下，曼聯近3仗未嘗敗績，取得2勝1和，包括聯賽盃以5：2大破今仗的對手李斯特城，又於周中的歐霸以2：0擊敗PAOK，取得球隊一年來的首場歐洲賽勝仗，「紅魔鬼」終於重拾久違的勇勢。

隨着阿莫林於11月11日履新，雲尼斯達萊今場也是最後一次領軍。（Getty Images）

雲尼斯達萊在短短日子當然未為曼聯帶來戰術革新，但他卻重新為球隊注入了戰鬥魂，眾將全場奔跑全力以赴的畫面，是近年鮮有見到的；加上曼聯近期主場戰績亦不俗，近4仗主場取得3勝1和，今仗再於主場出擊，勝算極大。

曼聯隊長般奴費南迪斯近仗表現回勇，3場入了3球。（Getty Images）

相反，李斯特城今季作客7次，只取得1勝3和3負，戰績一般。再者，李城今季聯賽只曾一次力保不失，共失18球，其中有11球是在作客時丟掉的，今仗面對回勇的曼聯，恐怕是凶多吉少。

華迪雖已屆37歲，但今季10場聯賽入了4球，仍是李斯特城的神射手。（Getty Images）

近5仗交手，曼聯取得3勝1和1負，稍佔上風；值得留意的是，這5場有4仗都是由曼聯先開紀錄，加上「紅魔鬼」今場爭勝決心毋庸置疑，一於捧他們開出「主/主」歡送雲佬。

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