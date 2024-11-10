英超白禮頓2：1曼城｜哥帥掌藍月首嘗四連敗：其他球隊更值得奪冠

曼城英超作客1：2反負白禮頓，在不同賽事連續4場敗陣，也是主帥哥迪奧拿執教曼城以來首度經歷4連敗，他們也以5分落後於榜首的利物浦。哥帥賽後直言，或許今季其他隊伍更值得贏得冠軍。



夏蘭特為曼城先拔頭籌，今季聯賽射入12球，暫時領先射手榜。（路透社）

夏蘭特在23分鐘先拔頭籌，為曼城領先半場，但白禮頓易邊後換入多名球員，將形勢逆轉，祖奧柏度在78分鐘門前混戰中快射入網，這名巴西前鋒5分鐘後又直線妙傳奧懷利（Matt O'Riley）單刀建功，並助主隊以2：1反敗為勝。曼城輸波後，以11戰23分排次席，落後同日2：0輕取阿士東維拉的利物浦5分；白禮頓則以19分升上第4位。

今季新加盟白禮頓的奧懷利，首次英超上陣即有「士哥」。（路透社）

曼城連續4場作客，卻先於聯賽盃1：2被熱刺淘汰，然後以同樣比數爆冷不敵般尼茅夫，接着於歐聯以1：4慘負士砵亭，再經歷今天的敗仗，這是曼城自2006年以來首度4連敗，也是哥迪奧拿執教生涯第二度4連敗，上一次則是2014/15年球季他還執教拜仁慕尼黑的時候。

哥迪奧拿賽後說：「我們又輸了，希望在國際賽後能讓頭腦清醒過來。」但他又說：「或許在7年贏了6次超聯錦標後，這一年其他球隊更值得捧盃吧。」

白禮頓守將雲赫基在比賽末段與夏蘭特爭執，賽後哥迪奧拿為此找該荷蘭中堅理論。（路透社）

中場大將洛迪長期缺陣，影響或許比想像中更大。這名應屆金球獎得主去季至今為曼城於聯賽披甲36場，球隊未嘗敗績，但他缺陣的13場，包括今仗在內，已輸掉其中5場。

另外，中堅魯賓戴亞斯及史東斯因傷倦勤，哥帥近兩仗都起用剛滿19歲的森遜普西（Jahmai Simpson-Pusey）任正選中堅，今仗艾簡治與尼敦阿基不知何故被貶後備，森遜普西更夥拍加盟以來多任左閘的加華度爾扼守中路，另一年輕後衛歷高利維斯則串演左閘，防線連番變動，默契不足下，難免出現漏洞；且且哥帥在下周的國際賽期後，又會有什麼調整。