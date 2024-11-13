國際賽出擊｜巴林迎中國　海軍鬥水兵　和波味濃

中國隊於世界盃亞洲區外圍賽第3圈C組分組賽再度出擊，他們上仗力挫印尼取得首勝，今場作客實力相若的巴林，力爭乘勝追擊。

（球賽編號：FB3854，11月14日 22:00開賽，港台電視31台直播）



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之前連敗3場的中國，上仗主場面對印尼，以2：1力挫對手，取得第3圈首場勝仗，但仍以1勝3負得3分的戰績敬陪末席。不過，由於C組除了日本一枝獨秀外，其他賽果爆冷連場，例如巴林曾作客擊敗澳洲等，因此第2位的澳洲也只得5分，中國若能重新振作，未必無法晉級。

司職中場的馬孔，是巴林現役取得最多入球的國腳。（Getty Images）

中國雖有前線老將武磊受傷料缺席今場比賽，今次仍徵召了​​陶強龍、韓佳奇、王子銘等3名「新人」入伍，配合「中國C朗」韋世豪、及上場建功的張玉寧等挑戰巴林，巴西入籍兵阿蘭卻告落選。

巴林在今屆賽事表現飄忽，既曾作客力挫澳洲，又能打和沙特，但卻贏不到印尼，更被日本大炒5：0。巴林大多數國腳都在國內聯賽落班，但入球最多的馬孔（Mohamed Marhoon）則是效力科威特的科威特體育會，他為國家隊上陣65場貢獻了16球。

效力成都蓉城的韋世豪，是中國前線的主將。（Getty Images）

中國歷來8次面對巴林都未嘗一勝，只取得5和3負，千禧年後的4場賽事，亦悉數打和，加上今仗作客勢打守勢波下，今場可謂「和味濃」，一於博兩軍握手言和。

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