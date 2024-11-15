女足最前線｜女子英超雙藍戰　曼城作客車路士　搶第一隊入球

英超今周休息，但女子英超卻上演榜首大戰，班霸車路士女足將於主場迎戰暫列首名的曼城女足；兩軍實力接近，誰勝誰負的關鍵，可能是哪隊能先拔頭籌。





車路士近年壟斷女子英超聯賽錦標，歷來7次封后，包括自2019/20年球季起至上季的五連霸，今季鋒芒未減，聯賽6場全勝兼攻入23球而只失3球，只因踢少曼城一場而僅列次席，如果今仗能一舉全取3分，便可升上榜首。

車路士的濱野真香近期穩站主力，近5場攻入3球，狀態不俗。（Getty Images）

儘管車路士今季換了邦巴斯托掌帥，而且澳洲球后森卡爾仍在養傷，英格蘭主將蘿倫占士近期亦告倦勤，但挪威翼鋒莉頓繼續大勇，6場聯賽攻入4球；另外20歲的日本國腳濱野真香今季亦漸成熟，能出任前線多個位置的她，近5場入了3球。

曼城去季一直於聯賽榜領先，但最後幾輪突然走樣將冠軍拱手讓與車路士，今季捲土重來，現以6勝1和19分的戰績高踞榜首，其中中鋒賓梳爾7場聯賽入7球暫列神射手，翼鋒羅倫漢普（Lauren Hemp）亦以5次助攻，在助攻榜領先，兩人皆是球隊今仗爭勝的重要棋子。

曼城翼鋒羅倫漢普速度極快，其邊路突破是球隊的一大進攻武器。（Getty Images）

雙方⁠近2季聯賽交手4次，曼城取得2勝1和1負，其中3次由她們先開紀錄；今仗兩軍實力相當，勝負難料下，不如捧曼城女足搶得第一個入球！

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