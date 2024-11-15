MotoGP｜煞科戰巴塞隆拿上演　馬田窮追摯友9年距冠軍只差一步

MotoGP本周末（15至17日）在巴塞隆拿上演今季最後一站賽事，暫居榜首、爭取個人第一個世界冠軍頭銜的馬田，與已經二連霸、杜卡迪的巴尼亞，將會作最終決戰。

其實兩名爭冠軍手甚有淵源，曾是隊友、更是好友，雖然現在兄弟情不再，但大戰之前，仍彼此送上祝福。



MotoGP煞科戰原定在西班牙華倫西亞上演，但當地洪災後滿目瘡痍，賽事最終移師巴塞隆拿上演，最後一站前，效力杜卡迪衛星車隊——Prima Pramac Racing（簡稱Pramac）的馬田以485分在車手積分榜榜首領先，杜卡迪廠隊的巴尼亞則落後24分，爭取三連霸的難度頗高，只要馬田不要出什麼意外，奪冠機會很高，甚至有機會在周六衝刺賽就封王——若他能在衝刺賽奪冠、或是在衝刺賽後領先巴尼亞超過25分，否則就要等待周日正賽決勝負。

馬田力爭成自己首個MotoGP世界冠軍。（Getty Images）

MotoGP煞科戰時間表（香港時間）- Now TV 671直播

11月15日（五）

下午5:45-6:30 自由練習1

晚上10:00-11:00 練習

11月16日（六）

下午5:10-5:40 自由練習2

下午5:50-6:05 排位賽第一節

下午6:15-6:30 排位賽第二節

晚上10:00-11:00 衝刺賽

11月16日（日）

晚上9:00 正賽

巴尼亞要三連霸相當有難度。（Getty Images）

27歲的巴尼亞來自意大利，近兩季表現越來越穩定，作為杜卡迪廠隊車手，在日廠包括山葉、本田弱勢之下，杜卡迪戰車的莫大優勢無疑成為他爭標的一大助力；26歲的馬田則是西班牙人，上季與巴尼亞爭標的最後階段意外頻生，錯過冠軍，也連續兩季在廠隊席位爭標戰中落敗，今季卻全力證明自己擁有頂級實力，也沒有再像上季尾般「自爆」，表現平穩。

馬田（左）和巴尼亞（右）曾是隊友、相當親密。（Instagram）

年紀相近的馬田和巴尼亞早在2014年已在一場測試中相識，到2015年更在Moto3車隊Aspar Mahindra成為隊友，兩年之間，兩人一起生活、比賽，常常在社交媒體分享點滴，兩人一同駕駛四驅車卻不慎「反車」、穿同款衛衣、馬田受傷撐枴杖時仍到賽場上為巴尼亞打氣的情境，相當有趣。Aspar的班主馬天尼斯去年接受MotoGP官網訪問時談到兩人當年的友誼，也笑道：「我未見過這種事，他們總是在一起，睡同一間房、同一張床，也造就了兩人的好關係。」

但兩人分道揚鑣後，發展步伐不一樣，巴尼亞總是領先一點：他在2018年奪得Moto2世界冠軍時，馬田才剛成為Moto3世界冠軍；巴尼亞在2019年正式出戰MotoGP，馬田則在2021年才登上這最高殿堂。巴尼亞在2021年登上杜卡迪廠隊就立刻成為爭標份子，最終不敵昆達拿路奪得年度亞軍，但在2022、23連奪世界冠軍；馬田則在去年開始才展現爭標能力，而主要對手正是巴尼亞。

巴尼亞在2018年成為Moto2世界冠軍，當時馬田才剛奪得Moto3世界冠軍。（Instagram）

馬田坦承，自己生涯中一直追着巴尼亞的腳步，「我的生涯中一直落後於巴尼亞，即使來到MotoGP，我也花了兩年才接近趕上他的水平。」而再次追上巴尼亞、成為世界冠軍的機會就在眼前。

無論是MotoGP或F1，車手到最後仍是為自己而戰，本是好友、卻因爭標而關係惡化的例子不少，最經典的便是F1平治車隊的咸美頓和羅斯堡，從摯友到隊友，卻因競爭而反目。巴尼亞接受motosport.com訪問時道，與馬田過往是密友，「儘管現在關係不再一樣，但我們仍能好好相處……我不覺得要在賽道外成為敵人，我不會在賽道上做些什麼干擾他。」他坦承自己要爭標頗為困難，若田馬奪冠，「我會為他高興」。