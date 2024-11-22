WTT乒乓總決賽｜直播、賽程賽果、球手名單　王楚欽入4強

世界乒乓球職業大聯盟（WTT）總決賽11月20至24日在日本福岡上演，決出男單、女單、男雙和女雙的年度冠軍。本文為大家整理直播資訊、賽程、球手名單，方面大家觀賽。



WTT乒乓總決賽｜直播

Now TV 671台設直播

WTT乒乓總決賽｜賽制

WTT總決賽由國際乒聯排名（截至11月11日）前16球手，和雙打排名前8組合參賽，不過在部份球手退賽下，也有排名較後的球手出賽。以今屆為例，中國名將馬龍、巴黎奧運男單金牌樊振東和女單金牌陳夢，都分別退賽。

賽事採單循環淘汰賽，單打由16強打起、雙打由8強打起，直至決出冠軍。男、女單衛冕球手分別是王楚欽及孫穎莎，當中王楚欽已二連冠、孫穎莎則已三連霸，兩人今次同樣以頭號種子身份參賽。不過在11月21日，女單16強賽事，孫穎莎以局數2：3不敵隊友陳幸同出局；王楚欽則成功打入4強。

WTT乒乓總決賽｜賽程

11月20日至21日：單打16強、雙打8強

11月22日：單打8強、雙打4強

11月23日：單打4強、雙打決賽

11月24日：單打決賽

WTT乒乓總決賽｜對賽及賽果

WTT乒乓總決賽｜參賽球手一覽

單打球手名單

雙打球手名單