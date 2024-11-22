英超特攻｜阿莫林領曼聯第一擊　紅魔由「治」及興

曼聯新帥阿莫林千呼萬喚，今周英超作客葉士域治終於首度領軍出征；葉士域治上仗爆冷擊敗熱刺，但他們主場未嘗贏波，因此阿莫林大有機會在「處子戰」便旗開得勝。

（球賽編號：FB3944，11月25日00:30開賽，Now TV 621台直播）



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阿莫林慣用3後衛，因此陣式通常是3-4-2-1、3-4-3或3-5-2，3名中堅中，迪歷特與利辛度馬天尼斯應該是「膽」，餘下一人相信是連迪洛夫較有機會，新加盟剛傷癒的約路與老將伊雲斯則隨時候命。前線上，般奴費南迪斯與拉舒福特負責支援中鋒凱倫。

曼聯隊長般奴費南迪斯在坦赫格下台後即告回勇，近4場入了4球。（Getty Images）

事實上，曼聯炒掉坦赫格，起用雲尼斯達萊任看守領隊，即告回勇，取得3勝1和的戰績，當中隊長般奴更結束入球荒，重拾佳態，4場貢獻4球，今仗也是球隊的爭勝關鍵人物。

「升班馬」葉士域治上仗才打開勝利之門，之前10場聯賽只取得5和5負。場面上，葉士域治進攻組織不錯，但或許球員經驗不足，往往未能把握領先優勢。他們最有威脅的球員是前鋒利安戴納（Liam Delap），他是過往有「手榴彈專家」之稱的戴納（Rory Delap）的兒子，在曼城青訓出身，今季已取得6個聯賽入球。

利安戴納今季攻入6球，是葉士域治的入球希望。（Getty Images）

相隔22年才重返英超的葉士域治，上一次與曼聯碰頭是2015年的聯賽盃，曼聯以3：0輕鬆取勝；葉士域治今季主場只取得3和2負，是英超唯一未嘗於主場贏波的球隊，看來阿莫林首場領軍可順利全取3分。

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