英超｜曼城沒有洛迪滿盤落索　哥帥遇三大問題鬥利物浦前難拆解

曼城在英超主場0：4大敗予熱刺，在各項賽事5連敗，這支衛冕球隊陷入困境，不少人將矛頭指向洛迪受傷，他的缺陣或是最大問題，又是不是曼城的唯一問題呢？



對熱刺賽前，曼城為洛迪奪得金球獎舉行了華麗的慶祝儀式。（Getty Images）

洛迪9月對阿仙奴時前十字韌帶受傷，整個賽季報銷，他對曼城來說有多重要？

洛迪在2019年由馬德里體育會加盟曼城，他加盟後完美地飾演奇雲迪布尼和根度簡身後的屏障，完成融入後，曼城由2020/21球季開始，不僅達成了英超三連霸、更重要是奪得了夢寐以求的歐聯冠軍，上季，曼城一共輸了3場聯賽，而那3場賽事，正是洛迪遭停賽的比賽；洛迪受傷前，為曼城上陣的英超賽事可是連續52場不敗。

他上季在各項賽事的正選次數（50場）和比賽時數（4325分鐘）都冠絕全隊，而且自加盟以來的4季半間，他在曼城的195場英超賽事間只缺陣過21場，參賽率達89.2%，說曼城全軍早已習慣這道屏障的存在絕不為過。

洛迪對阿仙奴時十字韌帶重創，賽季報銷。（Gety Images）

在洛迪受傷之初，哥迪奧拿已說他「不可取代」、轉會市場也難覓如此球員，他的確沒說錯——對今季的曼城來說，一切也許從洛迪受傷退場、失去了這個理所當然的存在那一刻開始，便逐步失控，對阿仙奴那一場，洛迪傷退後43秒，曼城就被阿仙奴入球追平。事實上，曼城在洛迪在陣時，在英超的勝率達74%，場均得2.37分；而自洛迪受傷的那場賽事開始，8場聯賽共獲3勝2和3負，勝率暴跌到35%，場均得1.37分。

占士麥迪臣多次找到曼城的空隙。（Getty Images）

一堆數據背後，實際在場上發生了什麼事？熱刺很好地利用了洛迪不在時、曼城無力填補的空隙——特別是占士麥迪臣的首兩個入球，第一球，他把握住曼城在小禁區附近一條如無人之境的路線入楔，完成入球；第二球雖然是經孫興慜腳下，但麥迪臣再一次在跟第一球幾乎一樣的位置找到缺口，接應孫興慜短傳建功，明顯有備而來。

第三球，柏度樸路（Pedro Porro）又在禁區較中央的位置現身抽入，而這球也是源自中場一次反搶得手形成的反擊，被熱刺成功搶球、趁曼城防線未及組織時反擊的畫面，這場出現了無數次，正是在這種場面之下，曼城顯露的漏洞更加反映他們有多不習慣洛迪不在。

般拿度施華、根度簡都是頂級中場，但始終無法填補洛迪的空缺。（Getty Images）

洛迪缺陣不是唯一問題 高華錫也受傷誰挺身而出？

當然，洛迪缺陣雖是最大問題、卻絕不是曼城陷困境的唯一原因，當高華錫（Mateo Kovacic）還在陣的時候，曼城陣中尚有人嘗試與對手爭搶、保護防線，惟他早前為克羅地亞出戰歐國聯時受傷，缺陣一個月。

今仗歷高利維斯（Rico Lewis）夥拍根度簡踢防中，加上般拿度施華的三人中場線，曼城全場控球率仍佔優勢的57%、傳球成功率也達92%，犯錯也不多，但要勝任優秀防中、保護球隊，是否「不犯錯」就足夠？一如現任球評的列納所說：「他們都是很出色的球員，但當中，誰願意為他們的中場線去做苦差（即攔截、掃蕩等）呢？」哥帥此前許下全隊一起填補洛迪空缺的心願，至今似乎難以實現。

連高華錫（右）也不在陣，誰能為曼城挺身而出？（Getty Images）

除了高華錫缺陣、三人中場掃蕩和保護能力不足，曼城的入球能力和入球點，也為人詬病。夏蘭特無疑是世上最出色射手之一，今仗對熱刺他個人有7次射門，當中1次中楣，最終未能取得入球，腳風不順之際，過往總有其他攻擊手挺身而出，偏偏今季沒有其他隊友能分擔入球責任。

夏蘭特無法入球的日子，同樣沒有隊友能擔起重任。（Getty Images）

前線入球能力同堪憂 夏蘭特孤立無援

夏蘭特加盟後首兩季，他雖取得大量入球，但佔隊內入球約3成，意味還有7成入球來自其他隊友，偏偏今季曼城的22個入球中，夏蘭特就佔了超過一半的12球，緊接入球最多的隊友，偏偏是入3球的中堅加華度爾（Joško Gvardiol）、同樣入3球但受傷的防中高華錫、2球的中堅史東斯。

其他進攻球員呢？僅有奇雲迪布尼和謝路美杜古各入了一球。上季攻入19個聯賽入球的菲爾科頓，今季迄今只得一個助攻，季前獲看好的沙維奧（Sávio或Savinho）同樣零入球。

沒有洛迪、中場欠掃蕩能力、入球點極為單一，三個問題都難以在短期內解決。下周末的聯賽，曼城還要迎來最難踢的一仗——到晏菲路球場作客榜首的利物浦，哥迪奧拿又能否及時找到答案？還是紅軍新帥史諾會將曼城此刻的弱點進一步顯現呢？