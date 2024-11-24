網球︱祖高域找老友梅利加入陣營　25年對手意想不到的最後一章

網球四大天王——費達拿、拿度、祖高域、梅利，擕手統治了一個年代，難得的是四位球手彼此尊重和欣賞，尤其費達拿與拿度之間的「男人的浪漫」，一再在二人先後退役時為對方送上的深情致敬文盡露。

其實同愛開玩笑的祖高域與梅利，友情同樣真摯動人，梅利剛剛退役不久，便加入祖高域的教練團隊，全力協助老友在明年初的澳洲網球公開賽再登高峰。



祖高域與梅利向來惺惺相惜。（路透社）

12歲開始對戰四分一世紀

正所謂「人夾人緣」，認真嚴謹的拿度與瑞士費達拿惺惺相惜，活躍調皮又愛說爛笑話的梅利，正好與玩得之人祖高域臭味相投。二人不止同在1987年出生，生日只有一星期之隔，他們名副其實是「由細玩到大」，或者更正確一點是「由細打到大」。

升上成人組後交手36次，祖高域佔絕對優勢，贏了25次，當7次為大滿貫決賽，祖高域5勝2負，當中包括2011、2013、2015、2016年四次在澳網決賽交手全勝，以及2016年法網決賽；梅利則在2012年美網、2013年溫布頓決賽贏出。祖高域寫下24次贏得男子網球單打大滿貫紀錄，然而他有一項成就及不上老友——梅利連奪2012、2016兩屆奧運男單金牌。

祖高域以感人影片公布梅利加入教練團隊消息，同時不忘幽對方一默。（IG）

祖高域感人影片親自公布喜訊

祖高域今年3月跟合作6年的教練伊雲尼斯域分道揚鑣，當時讓人意想不到。一代克羅地亞「發球機器」成功幫助祖高域持續進步，特別是發球方面變得更強、更穩定，二人合力贏得9個大滿貫。自此之後，主教練一席懸空至今。

梅利近年持續受傷患困擾，表現大不如前，今夏巴黎奧運後宣布退役。祖高域周六在Instagram上載一條二人昔日作賽的影片，親自錄音稱：「我們由少年組已在對戰，作為競爭對手25年，推動彼此去到極限，我們曾有過一些網球歷來最巔峰的對決。」

「他們把我們叫作遊戲改變者、冒險家、歷史創造者，我以為我們的故事要完結了，結果尚有最後一章。」祖高域說，「現在是時候將其中一位最強悍對手放入我的角落，歡迎加盟，梅利教練。」

梅利退役時，在社交媒體幽默自稱：「反正我從不喜歡打網球」（Never even liked tennis anyway），祖高域在影片特別加入該截圖，並在帖文幽對方一默：「反正他不從不喜歡退休。」影片感人真摯，祖高域不忘開個玩笑，再顯二人愛玩一面。

梅利加入祖高域教練陣營。（IG）

梅利說，「我會在休季期間加入祖高域的教練團隊，幫助他準備澳網。我很興奮也很期待跟他站在同一方，來個改變，幫助他達成目標。」2024年祖高域未能贏得任何一項大滿貫，目前世界排名跌至第七。他破紀錄10次贏得澳洲網球公開賽冠軍，明年力爭第11次封王。

還記得梅利退役時，曾在Instagram上載帖文分享二人25年來對戰的照片，還搞笑地說：「對手、雙打拍檔、朋友和戀人？」祝福對方餘下生涯一切好運，出乎意料的是，他加入對方教練陣營，索性跟老友並肩作戰，這對37歲組合來季如何聯手對抗艾卡拉斯、冼拿等一眾網球新勢力，令人期待。