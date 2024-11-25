歐聯全攻略｜拜仁慕尼黑迎巴黎聖日耳門　格食格開「聖」門

歐聯來到第5周，德甲班霸拜仁慕尼黑於主場迎擊法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），兩軍在歐聯新制下表現失色，餘下4場不容再失，否則難以躋身前8名獲得直接晉級資格。

（球賽編號：FB4387，11月27日 04:00開賽，Now TV 643台直播）



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拜仁在新帥高柏尼帶領下，國內聯賽表現火熱，9勝2和以不敗戰績高踞榜首，但於歐聯卻只取得2勝2負，靠兩場主場勝仗以6分排在第17位。雖然排名偏低，但因為歐聯首階段競爭激烈，其實距離第8位的阿士東維拉也只是3分之距，因此仍有機會撥亂反正，躋身前8名。

哈利卡尼今季狀態保持勇銳，各項賽事已為拜仁貢獻了20個入球。（Getty Images）

拜仁今季大踢進攻足球，聯賽11場攻入36球，歐聯4仗也有11球進帳，包括曾以9：2大破薩格勒布戴拿模，其中英格蘭中鋒哈利卡尼在各項賽事上陣16場，攻入20球，效率驚人，今仗大有機會再添「士哥」。

PSG在法甲同樣不敗，以10勝2和高踞榜首，而且12場攻入36球，攻力亦很強橫。可是，他們在歐聯卻表現差勁，僅於主場以1：0小勝基羅納，另外兩場主場取得1和1負，作客阿仙奴一役更慘吞兩蛋。

PSG今仗造訪拜仁也難以樂觀，近6次歐聯交手，只取得1勝5負，而所負5場同是先告失守，今仗亦要盡快入局；另外這6次交手中，有4次總入球少於3球，有3場是由拜仁贏1：0，因此今仗除可捧拜仁主勝外，1：0波膽亦是不二之選。

PSG在麥巴比離隊後，對22歲的巴高拿委以重任，他亦以10個聯賽入球暫列球隊神射手。（Getty Images）

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