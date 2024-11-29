青協「運動測研館」開幕 全新設備推動全民運動 迎接2025全運會！

來年港人期待的盛事之中，由香港與廣東省、澳門共同舉辦的第十五屆全運會，絕對榜上有名。過去幾年運動熱潮席捲全港，為了進一步將運動推廣至社區，香港青年協會社區體育部的「香港青年協會運動測研館」（HKFYG Sports Lab）日前假深水埗青協全健綜合大樓正式開幕！館內配備創新運動器械，不但設有體適能研測中心，更會向公眾人士開放及提供服務，全方位照顧不同人士所需，率先為第十五屆全運會進行預熱！



香港青年協會運動測研館座落於深水埗青協全健綜合大樓，日前舉行開幕禮，並由深水埗民政事務專員黃昕然（JP）、香港青年協會副總幹事呂慧蓮、欖球運動員李卡度（MH）、足球運動員梁冠聰、手球運動員謝永輝、手球運動員黃澤橋、沙排教練黃俊偉擔任主禮嘉賓，期後大家一同了解館內的設施和服務，並參與關於特殊教育需要學生的專題講座。

香港青年協會副總幹事呂慧蓮(前排左四)、深水埗民政事務專員黃昕然(前排左三)、欖球運動員李卡度(前排右四)、足球運動員梁冠聰(前排左二)、手球運動員謝永輝(前排右三)及女子沙灘排球代表隊教練黃俊偉(前排左一)出席開幕禮，百人見證「香港青年協會運動測研館」正式啟用。

呂慧蓮副總幹事表示，青協致力將運動元素融入各項服務中，以提升服務對象的身心健康與運動能力，然而部分有特殊需要學生在動作協調方面出現困難，影響他們做運動的信心及投入度。「運動測研館特別引入結合科技與運動儀器，在傳統課室以外提供創新的學習空間，提升他們對運動興趣！」

香港青年協會副總幹事呂慧蓮表示冀運動測研館的運動科技，能夠提升青年對運動的興趣。

創新設備推動社區運動測研普及發展

測研館以「創新」、「突破」、「堅持」、「連繫」、「普及」及「全健」6大元素為核心理念，透過配備多項新興運動科技設備，一方面能更有效推動社區運動測研普及發展，另一方面亦能讓使用者享受創新運動體驗，刺激多重感官，提升運動學習成效。

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為第十五屆全運會進行預熱！

由廣東省、香港及澳門合辦的第十五屆全運會，將於下年11月舉行，而在運動測研館開幕禮上，嘉賓們亦為這項盛事展開倒數。其中欖球運動員李卡度表示，專業的運動發展需科學數據支持，「透過了解個人強項與待改進之處，方能持續突破，不斷進步，期望運動測研館能夠推動本地運動精英化方向發展！」至於測研館亦積極與社區、學校及企業合作，致力推動全民運動文化，同時率先為第十五屆全運會預熱，帶領全城做好準備迎接盛事的來臨。

香港青年協會「運動測研館」

地址：香港青年協會全健綜合大樓地下 （九龍深水埗九江街154號，前德貞幼稚園校舍）

預約時段：（星期一至日）上午10時至晚上10時

預約電話：3844 5131 / 3844 5133

如有興趣了解更多，請即瀏覽：cts.hkfyg.org.hk

（資料及相片由客戶提供）