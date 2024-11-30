香港2024世界跆拳道品勢錦標賽　三大港將出擊　力爭主場揚威

香港2024世界跆拳道品勢錦標賽，將於11月30日至12月4日，假香港體育館（紅館）舉行。這項兩年一次的世界級體育盛事，首次在香港舉辦，是除奧運會外，最大規模的跆拳道賽事之一，屆時將有接近80個國家及地區、超過1500名世界頂尖選手雲集紅館一決高下。

港隊今次精銳盡出，陳頌賢、江麗莉和王翠雯都期望藉主場之利，給香港人一場力量、美學和熱血兼備的精彩賽事。



王翠雯（左起）、陳頌賢和江麗莉將代表港隊出戰香港2024世界跆拳道品勢錦標賽。（黃寶瑩攝）

陳頌賢：從跆拳道學會尊師重道

跳起側踢，是陳頌賢最擅長動作之一。（黃寶瑩攝）

22歲的陳頌賢幼稚園時曾短暫接觸跆拳道，但當時年紀太小沒有繼續，到小學四年級參加興趣班，「像抽籤一樣」選擇跆拳道，一直維持至今，跆拳道更令他體會到尊師重道的精神。難得今次主場出戰世界錦標賽，陳頌賢期望與隊友一起力爭獎牌。

陳頌賢2018年時首次出戰世界錦標賽，當時才16歲，踏上賽場一刻還帶點懵懂，「第一次參加這麼大型、又是最高水平的賽事，去到結束一刻，還未太清楚發生了什麼事」。後來因為疫情錯過兩次世錦賽，如今終於再次迎來機會，更難得的是主場出戰，陳頌賢萬分期待：「一是主場優勢，二是我們全情備戰，三是跟隊友和教練配合已久，彼此之間有默契，訓練狀況也不錯，我們會全力爭取獎牌。」

數年過去，陳頌賢已成長至香港史上品勢男子最高排名選手。（黃寶瑩攝）

陳頌賢屬於男子U30組別，世界排名第11，是香港跆拳道歷來品勢男子世界排名最高選手。他曾經全職打跆拳道，儘管現在轉回兼職，兼顧運動與理大的土木工程學士課程，但訓練時間一點也不少，每周練習六天，每課由二至四小時。

談到跆拳道的精髓，除了競技層面，令陳頌賢體會更深的是「尊師重道」。訪問當天，他有事情要致電教練查詢，第一句就是以韓文打招呼，然後才用英文溝通。他說：「教練是韓國人，我覺得用韓文向他打招呼是應有的基本禮貌。韓國文化對禮貌和紀律都特別高要求，他教我們的不只是技術，更是尊師重道的跆拳道精髓。」陳頌賢今次將出戰U30男子團體及U30混合雙人組合賽事。

除刻苦耐勞外，陳頌賢亦從訓練中學會尊師重道。（黃寶瑩攝）

江麗莉：文靜外表下的堅持

外表文靜的江麗莉是香港史上品勢女子最高排名選手。（黃寶瑩攝）

「我一開始接觸跆拳道，是因為它很『型』。」女子U40個人及U50混雙選手江麗莉笑言，因為本身鍾情韓國文化，見到跆拳道會融入K-POP及跳舞，因此被吸引。從前打過羽毛球和籃球的她，現時更為全職的跆拳道搏擊及品勢教練。

江麗莉表示，自己向來筋比較硬，所以拉筋熱身比較辛苦。（黃寶瑩攝）

江麗莉外表溫柔文靜，其實她是女子U40世界排名第12的選手，為香港跆拳道史上品勢女子世界排名最高的運動員。對香港人來說，品勢或許有點陌生，但江麗莉這樣形容：「品勢分開各個年齡組別作賽，即使你在現在的組別未達到心中目標，但只要肯努力，繼續向前邁進，一定會找到屬於自己的路。」這也是江麗莉仗着一顆熱血的心，一直堅持下去的原因：「品勢講求動作完美，例如踢腳想踢高一點，拉筋伸展時就要忍耐，這個過程雖然辛苦，但作為運動員，亦很享受努力的過程。」

江麗莉認為跆拳道品勢這一項目，「只要肯努力，一定會找到你的路」。（黃寶瑩攝）

對於今次世錦賽，江麗莉直言是她歷來準備最充足一仗，今次將出戰女子U40個人賽以及U50混合雙人組合的她，固然以獎牌為目標，但她亦提醒自己，堅毅精神最重要：「我很喜歡籃球球星占美畢拿，他令我明白，運動的真諦不只是爭取佳績，更重要是堅持，堅持下去就不會輸。」

江麗莉相信，「堅持下去就不會輸」。（黃寶瑩攝）

王翠雯：從品勢感受力量與美學

王翠雯自小便是武術愛好者。（黃寶瑩攝）

U50組別的王翠雯從18歲接觸跆拳道開始，至今已打了超過20年。她曾學習不同武術運動，但始終鍾情緊張刺激的跆拳道，十年前更由搏擊轉戰品勢，感受力量與美學的藝術。

王翠雯直言，「自小就只要是格鬥我便喜歡」，她更是「拗手瓜」高手，曾參加四次世界警察和消防員運動會的「拗手瓜」比賽，每次都壓倒性擊敗對手。有趣的是，品勢相對靜態，不像搏擊般「埋身到肉」，她卻道出品勢的精妙之處：「在品勢比賽，每人打的套路都一樣，但其實每一下動作都極花心思，要看動作之間的連貫性與力量，也要看有沒有表達出氣勢。」

舉手投足，王翠雯都散發出力量感。（黃寶瑩攝）

打了跆拳道多年，今次終於登上「紅館」，主場出戰世界錦標賽，於女子U50個人賽及團體兩個項目力爭獎牌的王翠雯說：「對上一次參加世錦賽已是2018年在台灣，個人賽16強止步，團體賽則8強出局，希望今次藉主場之利，可以力爭佳績。」

王翠雯認為品勢每一下動作都要花很多心思。（黃寶瑩攝）

香港2024世界跆拳道品勢錦標賽

日期：2024年11月30日至12月4日

地點：香港體育館（紅館）

票價：50至100港元



售票網站：www.urbtix.hk