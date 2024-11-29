澳職方程式｜雙料娛樂　墨爾本城男女足　齊贏西悉尼流浪者

以前本地波有所謂「雙料娛樂」，即是同日同一個球場有兩場賽事欣賞；今周澳職便有類似的「雙料娛樂」，墨爾本城女足先於⁠早上11時15分主場面對西悉尼流浪者女足；之後到下午2時，就到男足的墨爾本城主場迎擊西悉尼流浪者。



先說男子澳職（球賽編號：FB4593，11月30日14:00開賽，無綫MyTV Super App直播），前季常規賽冠軍墨爾本城今季4場取得3勝1負，以9分排第5，表現一般；但他們近5次面對西悉尼流浪者，取得4勝1負，佔盡上風，包括上季主場以7：0大破對手。

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墨爾本城的烏加高域雖司職防中，但上仗卻梅開二度。（Getty Images）

墨爾本城的31歲前鋒納博特（Andrew Nabbout）去季受傷病困擾，在各項賽事上陣11場卻未有進帳，今季似乎狀態不錯，3場聯賽已入了2球，但之後卻又受傷；幸好防中烏加高域（Steven Ugarkovic）上仗梅開二度，帶領球隊以5：0大破帕斯光輝，今仗續可留意其表現。

西班牙名將桑馬達今季轉投西悉尼流浪者，但未有建樹。

西悉尼流浪者5戰只得4分排第10，今季縱有西班牙名將桑馬達（Juan Mata）來投，但這名36歲老將暫未有太大建樹，4次上陣未有入球，今仗球隊亦凶多吉少。。

墨爾本城女足今季2勝2和，暫以8分排女子澳職第2位。

至於女足方面（球賽編號：FB4538，11月30日11:15開賽，HOY TV 76台直播），墨爾本城女足近6次交手取得4勝2負，其中3次主場更悉數取勝，主勝或「讓主」皆可捧；因此，「雙料娛樂」過關2串1可選擇墨爾本城女足[-1]「主勝」串墨爾本城[-1]「主勝」。

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西悉尼流浪者女足今季未嘗勝果，以1和3負戰績敬陪女子澳職末席。

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