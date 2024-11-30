美職早霸王｜西岸決賽　洛杉磯銀河主場「大」展鴻「圖」

美職季後賽來到白熱化階段，洛杉磯銀河將於西岸決賽主場迎擊西雅圖海灣者；東岸決賽則由奧蘭多城主場面對紐約紅牛。銀河今季主場出戰近乎無敵，奧蘭多城實力亦佔優，兩軍可望會師總決賽。

（球賽編號：FB4619，12月1日11:00開賽，Apple TV直播）



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銀河今季主場只輸過一次，就是在常規賽以1：2負於同市宿敵洛杉磯FC，其餘主場賽事錄得15勝3和佳績，而且最近9次主場作賽悉數取勝，包括西岸4強以6：2大破明尼蘇達聯；值得留意的是，這9連勝中只有對阿特蘭大聯一仗總入球少於3球。

祖維積（左起）、加比爾柏克及列基佩治在前線非常合拍，單是3人已為銀河攻入44個聯賽入球。（路透社）

事實上，銀河防線有日本國腳吉田麻也及山根視來坐陣，中前場列基佩治、加比爾柏克、祖維積及約瑟賓素「四人組」合拍非常，聯賽合共貢獻了54球；另外，還有德國名將馬高列奧斯以超級後備登場，整體實力強橫。

兩軍近5次交手，銀河卻只得2勝1和2負，但近兩次主場皆獲勝；鑑於銀河主場攻力強勁，今仗可捧入球大。

西雅圖海灣者上仗加時以2：1力挫西岸常規賽一哥洛杉磯城，獲得西岸決賽一席。（路透社）

至於東岸決賽，奧蘭多城在對賽往績佔上風，近6次交手取得4勝1和1負；而且他們近7次主場取得6勝1負，表現出色，今仗有望力挫紐約紅牛入決賽。因此，美職東西岸決賽過關2串1，一於捧奧蘭多城主勝串洛杉磯銀河3.5球入球「大」。

奧蘭多城在對賽往績佔上風，今場可望擊敗紐約紅牛晉級。（路透社）

紐約紅牛上仗作客以2：0力挫同市宿敵紐約城，躋身東岸決賽。（路透社）

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洛杉磯銀河「圖」汰對手



洛杉磯銀河上周末在主場以6：2大勝明尼蘇達聯，晉級西岸決賽。加比爾柏克、祖斯夫彭素爾及祖維利域齊齊梅開二度。球隊在3場季後賽已攻入15球之多。西雅圖海灣者上周末作客加時下以2：1反勝FC洛杉磯出線。兩軍在法定時間踢成和局，到109分鐘西雅圖海灣者由佐敦摩里士射入奠勝一球。門將史堤芬費爾同樣是贏波功臣，他作出了9次撲救。洛杉磯銀河是今季聯賽頂尖的主場球隊，錄得13勝3和1負，並攻入43球失掉25球。至於西雅圖海灣者是第7佳的作客球隊，在17戰取得26分。今仗我看好主勝。



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