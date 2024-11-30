英超特攻｜曼聯新帥阿莫林首場主場聯賽　博紅魔食拖肥開W

曼聯炒掉坦赫格後，未嘗敗績，新帥阿莫林上任後亦於歐霸迎來首勝，今周英超再於奧脫福面對實力一般的愛華頓，相信可以乘勝追擊，再添3分。

（球賽編號：FB4644，12月1日21:30開賽，Now TV 622台直播）



更多賠率，即按https://bet.hkjc.com/ch/football/allodds/50037987

看守領隊雲尼斯達萊取得3勝1和佳績，阿莫林首場接掌卻只能作客與「升班馬」葉士域治踢成1：1，但次仗歐霸回到主場即以3：2力挫挪超的波杜基林特。

在新帥阿莫林（右）的戰術系統下，會否幫助拉舒福特重拾佳態？（Getty Images）

曼聯眾將雖然對阿莫林的3後衛陣式還在適應中，而且剛傷癒復出的馬拉斯亞、美臣蒙特等還未達最佳狀態，但中鋒位置無論是前仗對葉士域治的拉舒福特或上仗對波杜基林特的凱倫，獲得的供應明顯多了，兩人亦在這兩場分別攻入一球及兩球。

其中拉舒福特近4次代表曼聯面對愛華頓攻入3球，且全屬12碼，可以留意一下他今仗能否再添「士哥」。

愛華頓近況一般，近4場聯賽只取得3和1負。（Getty Images）

愛華頓今季聯賽表現一般，以2勝5和5負11分排15位，距護級區僅2分；「拖肥」作客表現更差，6場只取得1勝2和3負，所勝一場也只是以2：0擊敗「升班馬」葉士域治。

曼聯近5次面對愛華頓，取得全勝，如果只計主場出擊，對上11次都未嘗負於對手；因此今仗「紅魔鬼」於奧脫福出擊，相信3分可以手到拿來。

足智彩將「派彩快」服務延展至過關注項，顧客可隨時結算指定場次的過關注項，而毋須等全部過關賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

新服務暫只適用於每關為單項選擇的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽過關注項的相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。

4大注意事項：

事項 1：所選取的每注過關場次，必須有提供「派彩快」服務。否則該過關注項不能使用過關「派彩快」服務。

事項 2：只適用於「單一選項」組成的過關注項。如例子1。例子2 為「多種選項」，則不適用。

事項3：「派彩快」金額是以相關過關注項中，所有尚未派彩的注項計算。當決定使用「派彩快」，所有未派彩注項將被一次過結算。

事項4：已派彩的注項會以灰色顯示，並「直接」納入投注戶口。