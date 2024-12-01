乒乓混合團體世界盃︱黃鎮廷領軍港隊首仗力壓法國　出線形勢有利

乒乓年終賽結束後，輪到混合團體世界盃在中國成都上演，港隊8位成員出戰與另外15支隊伍爭奪殊榮。周日進行的分組賽，港隊與勒邦兄弟缺陣下的法國競爭激烈，最終以局數8：7險勝，對出線形勢大為有利。



黃鎮廷領軍下港隊以局數8：7險勝法國，對出線形勢大為有利。（資料圖片／香港乒乓球總會）

乒乓混合團體世界盃特殊賽制

乒乓混合團體世界盃賽事分為三個階段，第一階段小組賽16支隊伍會以種子編排分為4個小組，每個小組首兩名晉級第二階段。港隊與瑞典、法國、加拿大同組。港隊首仗先與法國對戰，港隊派出黃鎮廷、林兆恒、陳顥樺、姚鈞濤4位男將，及杜凱琹、黃凱彤、吳詠琳、李凱敏4位女將出戰。

有別於以往團體賽事，今次賽事的出場次序為：1. 混合雙打、2. 女子單打（不能為混雙女子球員）、3. 男子單打(不能為混雙男子球員）、4. 男子雙打／女子雙打、5. 男子雙打／女子雙打（注：第4、5場男／女子雙打出場次序由比賽落後一方決定）。所有場次以三局兩勝決勝，無論任何戰果都必須完成全部三局賽事，首先累積勝出8局隊伍即可獲勝。

杜凱琹。（資料圖片／香港乒乓球總會）

港隊首戰挫法國有利出線

港隊首場混雙賽事由姚鈞濤／吳詠琳打頭陣，順利以2：1獲勝；第二場女單杜凱琹以1：2敗陣；第三場男單黃鎮廷首局雖以5：11見負，但他之後兩局力拼下連續兩局戰至刁時下均勝出，以2：1反勝Thibault Poret。第四場杜凱琹／吳詠琳組成的女雙組合，同樣在先落後一局下2：1反勝，取得重要勝仗。就算第五場黃鎮廷／姚鈞濤的男雙組合以1：2敗陣，港隊仍以總局數8：7險勝，與8：0大勝加拿大的瑞典同得2分，暫列小組次席。

瑞典在同組實力最強，加拿大實力最弱，因此港隊今仗擊敗實力較接近的法國，對出線形勢十分有利。第二階段由8隊出線隊伍組成一大組打大循環，首階段同組國家毋須再次比賽，頭4名隊伍晉身最後四強，以淘汰賽決出三甲。港隊上屆未能晉身次階段，今次再度參賽力爭更好成績。