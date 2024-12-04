香港網球公開賽｜三名世界前20名球星參戰　夥黃澤林錦織圭獻技

將於今年12月29日至2025年1月5日舉行的「中銀香港網球公開賽2025」，再多3名世界前20名球手落實參賽。



世界排名前20的頂尖球手包括梅錫迪（Lorenzo Musetti）、卡卓洛夫（Karen Khachanov）及費爾斯（Arthur Fils），將與衛冕冠軍兼世界排名第八的魯比夫（Andrey Rublev）一起參加參加這項ATP 250賽事。今次賽事是2025年ATP 賽季的揭幕賽事之一，之後眾將會前赴墨爾本參加2025年首個大滿貫賽事 — 澳洲網球公開賽。

意大利球手梅錫迪（捧盃者）落實來港出戰香港網球公開賽2025，他是今年意大利取得台維斯盃冠軍成員之一。（Getty Images）

意大利排名第二、世界排名第17的梅錫迪在2024年的賽季表現出色，在溫布頓網球錦標賽首次闖入大滿貫準決賽，並在巴黎奧運會獲得銅牌。他在2023年6月世界排名曾升至個人新高第15位。

22歲的姆錫迪去年在香港網球公開賽亦打入16強，他表示：「我很高興能再次在備受矚目的香港站展開我的ATP賽季，我十分享受去年的經驗，很期待重臨香港。我希望這次能打入更前的名次，並在2025年開始時，在場內場外都能擦出一些火花。」

法國新星費爾斯落實年底來港獻技。（Getty Images）

現年28歲的卡卓洛夫則以世界排名第19位完成2024年的賽季，他在2019年的排名曾升至第8。費爾斯則自2021年轉為職業網球手後，度過了他有史以來最好的一個賽季。這位法國球手7月在漢堡贏得他首個ATP500冠軍，在決賽中擊敗東道主球星阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev），他的世界排名首次躋身前20位的個人新高。這位2023年ATP巡迴賽年度最佳新人，在2024香港網球公開賽闖入8強，僅敗給最終冠軍魯比夫。

黃澤林。（資料圖片／蘇煒然攝）

前美網亞軍兼奧運獎牌得主錦織圭，是另一位確定首次參加香港網球公開賽的名將。這位日本名將將在開幕當天慶祝35歲生日。

上述眾將連同衛冕的魯比夫及香港代表黃澤林等屆時將齊集維園獻技，門票已開始發售，公眾可到香港網球總會售票平台購票，另外，在11月20至29日期間使用中銀信用卡或BoC Pay在指定網頁購買金色或銀色門票，可享9折優惠。賽事不設實體門票、只設電子票，購票後，需下載HK Tennis Series Ticketing手機應用程式，並在App內下載電子門票。