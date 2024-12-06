美職早霸王｜季後賽總決賽　洛杉磯銀河主場「大」牛市

今季美職來到最後一戰總決賽，由西岸盟主洛杉磯銀河主場迎擊東岸冠軍紐約紅牛；銀河總決賽經驗豐富，紅牛卻是歷來打入總決賽種子排名最低的隊伍，兩軍實力是否如此懸殊？



銀河曾9次躋身總決賽，5次奪魁，是美職最成功的隊伍；不過他們上一次躋身總決賽，已是10年前的事，他們當時已2：1擊敗新英倫革命捧盃；相反，紐約紅牛只曾一次打入總決賽，他們在2008年以1：3不敵哥倫布機員未竟全功。

洛杉磯銀河有日本老將吉田麻也鎮守後防。（路透社）

人腳上，銀河亦佔優，前線的列基佩治、加比爾柏克及祖維積充滿默契，上場擊敗西雅圖海灣者，便是由列基佩治妙傳入楔的祖維積射入；他們還有德國名將馬高列奧斯壓陣。紅牛最有威脅的球員，則是瑞典老將科斯貝治，上仗作客奧蘭多城便是靠他開出一記漂亮罰球，妙傳予安達斯雷耶斯頂入全場唯一入球。

由於銀河常規賽戰績較佳，排名第2，種子順位比紐約紅牛東岸第7高，因此在總決賽獲得主場之利。銀河今季聯賽主場取得16勝3和1負，近10場主場更悉數取勝；不過，紐約紅牛近期作客表現亦很出色，季後賽3場作客都贏波並不失一球。

雙方在美職交手6次，各勝2場並賽和2次，平分秋色；值得留意是，這6場中有5場總入球都超過2球，如果覺得一場過的決賽有冷味，不如穩陣一點，捧入球大更着數。

紐約紅牛已東岸第7種子身分躋身總決賽。（路透社）

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決賽難分高下 敲紐約紅牛受讓



回顧洛杉磯銀河的晉級過程，球隊在次圈以6：2大破明尼蘇達聯，而首圈兩回合合計亦以9：1狂數科羅拉多急流。今季洛杉磯銀河在西岸與FC洛杉磯同得最高分，但因得失球不及對手排次席。洛杉磯銀河是今季美職聯的「主場王」，錄得13勝3和1負。紐約紅牛今季在東岸排第7位，不過作客戰績在聯賽僅排第15位，在17戰錄得19分。不過，紐約紅牛今季在季後賽作客的表現異常出色，近3場作客全勝，而洛杉磯銀河或缺少進攻主力列基佩治。今仗料是戰況緊湊的少交收賽事，我看好法定時間90分鐘踢成和局，可考慮紐約紅牛受讓。



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