F1阿布札比站｜羅素控訴遭韋斯達賓人身攻擊　「他說會故意撞我」

F1（一級方程式）今周末上演今年最後一站的阿布札比站，然而比起車隊冠軍的競爭、陸克萊兄弟同場、佩雷斯的去向等等，紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）與平治車手佐治羅素（George Russell）透過媒體互相控訴，更成為這場煞科戰的焦點。

有趣的是，兩人即晚還參加了年度車手聚餐，作為「花生友」的麥拿侖車手諾里斯發布車手合照時的留言令人捧腹。



韋斯達賓上周在卡塔爾站排位賽，被指車速太慢、阻擋羅素，遭罰一格起步位置，因而失去頭位，羅素則獲利升上頭位。

「韋少」最終在正賽一起步就搶回領先，並獲得冠軍，他賽後直指羅素「人前人後兩個樣」、「不會再尊重他」，並說在排位賽後向裁判指控韋斯達賓，卻在面對媒體時有不同說法，「從未在裁判室見過有人如此努力地想陷對手不利」。

平治車手羅素被韋斯達賓指控表裏不一。（Getty Images）

來到今站的賽前記者會，媒體問羅素對於韋斯達賓的指控有什麼回應，未料他頗為激動，連珠炮發，直言不明白對方為何對自己作人身攻擊，指「韋少」待人不友善，「我在裁判室裏一個字也未說，他已用粗口罵裁判……而且作為車手，除了在賽道上競爭，在裁判室也一樣，韋斯達賓自己（在卡塔爾站）也有叫車隊留意諾里斯在黃旗時的違規吧？」

有傳言指，在卡塔爾站正賽前的車手巡遊之前，韋斯達賓曾與羅素就此事口角，羅素續道：「他對我說，他會故意撞我，還說『要將我他X的頭撞到牆上』……當時佩雷斯和辛斯都在，我們本來在開玩笑，但我看到韋斯達賓的眼神，他是認真的。」

卡塔爾站正賽前的車手巡遊前，羅素曾和韋斯達賓口角。（Getty Images）

他認為比起咸美頓，韋斯達賓同樣作為多屆世界冠軍，這樣的行為難以成為其他車手的模範，「這不是我第一次見到他這樣子，他14歲賽高卡車時已是這樣……他無法面對逆境，他在之前的兩年半間擁有近年最強的戰車，我一點都不會質疑他的駕駛技術，但當他失去最快的車時，以布達佩斯為例，他撞向咸美頓，也罵了自己整支車隊。」

「你們知道嗎？那場比賽之後，跟他合作的工程師有1/4都在傳履歷給平治、麥拿侖和亞士頓馬田，說他們無法應付這樣的人。」

羅素又談起2021年煞科戰，韋斯達賓在安全車爭議下擊敗咸美頓封王，「你能想像如果情況相反，韋斯達賓像咸美頓那樣失去冠軍，會發生什麼事嗎？我想，馬斯（時任國際汽聯賽事總監，之後因此事離職）會有生命危險。」他說到眼泛淚光，最後總結道：「我確信不論當日在裁判室裏，韋斯達賓的對手即使換了另外一人，只要說出事實，他都會有這種反應。」

韋斯達賓回應羅素對自己上一站發言的回應。（Getty Images）

緊接，媒體又問韋斯達賓，對羅素的回應有什麼回應，他僅道：「（對自己說過的話）一點都不後悔，我的一字一句都是認真的，到這一刻也一樣，也許我本來應該要說更多。」並再強調一次，他認為羅素在裁判室的行為「無法接受」，也是他職業生涯中從未見過，「他才是欺負別人那個，他就是個Loser，說很多謊、穿鑿附會。」

媒體向他提起，羅素說到眼泛淚光，韋斯達賓則冷笑道：「那我下次會帶紙巾。」

諾里斯笑言希望羅素和韋斯達賓繼續吵架。（Getty Images）

羅素和韋斯達賓的爭拗，也引來其他車手八卦，當媒體問起諾里斯對此事有什麼感想時，他道：「我希望他們不要和解，希望他們一直吵架，太精彩了。」

有趣的是，同一晚，咸美頓安排了年度車手飯局，並由保達斯宴請眾人，大部份車手都有出席，當中包括韋斯達賓和羅素，車迷自然最關心到底車手的位置如何安排，諾里斯事後分享飯局的車手大合照，寫道：「2024晚餐！是的，你們在想着的那兩個人，他們的座位儘量隔到最遠了。」

2024年度的F1車手飯局大合照。（X/F1）

F1阿布札比站時間表（香港時間）

12月6日（五）

下午5:30 自由練習1

晚上9:00 自由練習2

12月7日（六）

下午6:30 自由練習3

晚上10:00 排位賽

12月8日（日）

晚上9:00 正賽