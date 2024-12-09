F1｜2024五個中下游車手的故事：誰是最佳　誰又最遺憾？

2024年F1（一級方程式）賽季結束，除了韋斯達賓完成車手世界冠軍四連霸、麥拿侖相隔26年再奪車隊世界冠軍，平日較少獲關注的中下游車隊中，車手的故事也值得注意——從五名中下游車手今年的故事線，映照着F1世界既縇爛奪目，也能冰冷嚴酷。



加斯利在聖保羅站奪得季軍、季尾連續得分，是Alpine獲得第6名的關鍵。（Getty Images）

加斯利（Alpine）——下半季的中下游最佳車手

Alpine季初表現一直包尾，加斯利首7站都無法得分，陷入莫大困境；但隨着戰車的改進，加斯利在暑假後的表現也隨着躍進，特別是最後5站表現相當優秀，當中在巴西聖保羅站雨戰中奪得季軍；拉斯維加斯站排位賽獲第3，可惜正賽時動力系統故障而退賽；卡塔爾站獲第5名。到阿布札比站，他更在隊友臨時換上新秀杜漢的情況下，獨力負起為車隊保住年度第6名的重任，最終以出色發揮順利達成目標，自己也搶得車手榜第10名，埋單結算成為中下游「一哥」。

另外，加斯利更成為F1史上第一位全季都沒有因肇事責任造成戰車損毁的車手，獲車迷笑指「比安全車更安全」，畢竟今季連安全車都曾在意大利蒙札站自炒，令人印象深刻。加斯利可說是下半季發揮最好的車手之一，今個賽季低開高走，獲得美滿的結局。

奧干雖然曾為Alpine上過三次頒獎台，當中包括一次分站冠軍，仍迎來無情結局。（Getty Images）

奧干（Alpine）——摩納哥站一子錯 迎來最無情結局

加斯利的隊友奧干際遇恰好相反：包括Alpine的前身雷諾在內，奧干今季已是第五年效力這支法國車隊，也是Alpine更名後，至今唯一贏得分站冠軍的車手。他與車隊關係一直緊密，直至今季摩納哥站，他在這條出名路窄的賽道，向隊友加斯利發起一次過於進取的攻勢，結果自己退賽、加斯利的戰車也有一定程度損壞。那場之後，有傳管理層對奧干不滿，他的未來就變得懸而未決，最終宣布離隊、明年轉投哈斯車隊。

奧干在Alpine餘下的日子盡力而為，甚至在巴西聖保羅站獲得亞軍，成為Alpine後上獲車隊第6名的關鍵。未料在奧干準備了阿布札比站的特別版頭盔、希望憑此向Alpine好好道別之際，車隊管理層卻告訴他，若想在季後測試駕駛哈斯戰車，就不能參加阿布札比站，他最終選擇了為哈斯做測試，告別頭盔終只能在社交媒體亮相。奧干在賽道上或有為人詬病之處，Alpine對效力5年的功臣卻連正式的餞別也沒有，處理卻未免不近人情，但這也反映了F1滿是計算、無情的一面。

角田裕毅的生涯會否終於有上流機會？（Getty Images）

角田裕毅（RB）——F1政治中的弱勢者 何時才有上流機會？

紅牛車隊的佩雷斯今季表現差劣，撤換他的傳聞越演越烈。然而，在RB（前稱艾法托利）已效力4年的角田，即使自2023年開始，他將合作過的隊友——包括迪維斯、列卡度、羅臣全部擊敗，表現廣獲讚賞，紅牛卻始終未將他「升班」到紅牛車隊，每次有傳聞要撤換佩雷斯，他的隊友總是傳得更熱烈的一個。今次也一樣，傳聞羅臣是紅牛用以取代佩雷斯的心儀車手，然而羅臣在跟角田做隊友的6場間，排位賽從未擊敗過角田、正賽也是角田以4：2佔優。

角田在F1已4年，他自然清楚誰能獲甚麼席位，場上表現不一定是最重要，也不怕說出真相：「很明顯我應該要獲得（升班的）機會，但一切都要由紅牛做主，這是F1，是最政治化的運動之一，甚麼都有機會發生。」角田的處境，正是如他所言——反映了F1背後的政治、權鬥和商業考慮。

高拿賓圖本來有望獲得明年的F1席位，可惜最後失諸交臂。（Getty Images）

高拿賓圖（威廉士）——替工8站間由炙手可熱變無人問津

威廉士原本起用美國車手沙根特，惟他戰績不佳之餘更屢屢炒車導致車隊成本急增，威廉士終決心在季中，讓來自阿根廷旳青訓車手高拿賓圖暫時頂替。高拿賓圖一接手，表現已比得上經驗豐富的隊友艾邦，甚至能擊敗他，立刻引來其他車隊注意，更傳中紅牛車隊有意羅致、甚至已簽下預備合約，若在餘下賽事能達到一定戰績，就可加盟RB甚至直上紅牛車隊；Alpine也傳出有意簽下他，令車迷期望明年除了沙巴的巴西新秀波杜尼圖（Gabriel Bortoleto），將再多一位南美車手。

高拿賓圖也許因而急於求進——在最後4站他犯錯頻頻，在巴西聖保羅站雨戰中炒車、拉斯維加斯站排位賽發生意外令戰車全毁、在卡塔爾站又在起步後捲入意外。自此，紅牛和Alpine不再對他有興趣，高拿賓圖在短短8站間，也由F1的最炙手可熱的天才車手，變成無人問津的莽撞新秀。他的際遇，也反映了F1至理名言——「你上一場比賽表現如何，你的評價就是如何」。

侯根堡已37歲，但證明仍有能力在F1立足。（X/Nico Hulkenberg）

侯根堡（哈斯）——低調回歸跑出驚喜的實力老將

侯根堡季初宣布回歸F1時曾引來不同意見，有聲音指，為何寧願讓一個36歲老將回來、也不給新秀機會？然而侯根堡的表現證明他的確值得在F1有一席之位，他在正賽16：5擊敗隊友麥奴臣，也是他頻頻得分，季中有兩站獲第6名，令哈斯一度在中游鬥法中搶佔領先。

然而侯根堡畢竟是以F1生涯中從未上過頒獎台聞名，無論他有多接近三甲，總會失諸交臂。在阿布札比站，他排位本來排第4，力壓排第6的Alpine車手加斯利，然而排位賽時卻因在離開維修站時違規爬頭遭罰退起步格，也成為最終無法超越Alpine的關鍵之一。