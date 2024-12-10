歐聯全攻略｜ 巴塞隆拿征多蒙特　客場「大」特賣

歐聯今周上演前列大戰，暫列第4的德甲雄師多蒙特於主場迎擊位居第3的西甲班霸巴塞隆拿；雖然賽果難料，但巴塞攻強守弱，今仗「大」手交易在所難免。

（球賽編號：FB5096，12月12日04:00開賽，NowTV 638台直播）



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多蒙特今季在名宿新帥紐尼沙軒帶領下，於本土聯賽表現飄忽，但於歐聯卻取得4勝1負，表現出色；而且他們於主場特別醒神，今季各項賽事錄得8勝1和，9場攻入27球，平均每場攻入3球。

多蒙特20歲翼鋒比諾傑坦斯是另一矚目新星，今季歐聯上陣5次取得4入球1助攻。（Getty Images）

拜仁今季大踢進攻足球，聯賽11場攻入36球，歐聯4仗也有11球進帳，包括曾以9：2大破薩格勒布戴拿模，其中英格蘭中鋒哈利卡尼在各項賽事上陣16場，攻入20球，效率驚人，今仗大有機會再添「士哥」。

多蒙特近年是球星踏腳石，今季亦不例外，20歲英格蘭翼鋒比諾傑坦斯（Jamie Jermaine Bynoe-Gittens）跑出，他在歐聯賽場表現尤為出色，上陣5次交出4入球1助攻的成績。

巴塞今季同樣有新帥上任，前拜仁慕尼黑主帥費歷克迅速融入這支西甲豪門，帶領球隊於西甲暫列榜首，於歐聯亦排第3。費歷克麾下的巴塞，攻力恐怖，西甲17場入50球，歐聯5場入18球，都冠絕列強。

不過，費歷克將防線推高的戰術，同樣也有極大風險，尤其在客場特別明顯，他們今季13場作客只得2次保持清白之身，而總比數上，亦只有1次少於3球。

巴塞中鋒羅拔利雲度夫斯基雖已屆36歲，但未顯老態，今季5場歐聯入了7球。（Getty Images）

兩軍過去曾對賽兩次，巴塞取得1勝1和，但多蒙特今季主場氣勢強勁，巴塞亦難言穩勝，既然他們攻強守弱，所以今場博「入球大」更為划算。

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