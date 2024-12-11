啟德體育園｜5萬人主場館開放拍攝　預告明年1月辦超大型演出

啟德體育園周三（11日）在主場館南看台舉行「啟德體育園與滙豐夥伴關係啟動禮」，5萬座位的主場館內部亦首次正公開予傳媒拍攝，會上預告1月將有「超大型演出項目」，2025年第一季亦會陸續舉行測試活動。



活動在主場館南看台活動平台上舉行，平台相當寬敞，陽光透過看台後方的巨型玻璃幕牆映入場館，透過玻璃幕牆亦可望到維港景色，目前對開海面則正進行中九龍幹線工程。

啟德主場館南看台的巨型坡璃幕牆。（廖雁雄攝）

啟動禮在南看台活動平台舉行。（廖雁雄攝）

就記者所見，主場館內部已大致完工，現場可見座位、後備席、兩邊底線天花的大銀幕、電子廣告板、廂房、大光燈等都已落成，可開合的天幕則暫時閉上，草地上則正在鋪設膠板。雖然天幕閉上，但主場館內設冷氣，不會焗促，公眾無線網絡也已可使用。

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港協暨奧委會副會長霍啟剛表示，今日進入場館時頗有感觸，「以前帶隊無數，在國外看到別人的場館，也期待香港有自己的場館，今天進來主場館時既開心也覺得驕傲。」他指出，主場之利在體育而言十分重要，以前想競投賽事卻苦於沒有合規格場地，現在則不用再擔心。

他同時希望場館能助香港能成為大灣區的體育盛事「龍頭」：「希望體育園不僅是香港、也是大灣區頂級體育園區，廣東省也有很多頂級場館，不一定要視大家是競爭對手，希望香港扮演龍頭，帶領大灣區場館走出去，爭取舉辦大型活動，香港也未必能全消化，大型活動可以整個區域一同發展，香港可扮演橋樑和管道。」他又指，除了舉辦國際賽事，長遠也要建立如香港國際七人欖球賽般的區域品牌。

霍啟剛出席啟動禮。（廖雁雄攝）

香港體育學院董事局主席鄧竟成認為，體育園將可推動體育的五化（全民化、精英化、盛事化、產業化、專業化），並以可容納10000人的啟德體藝館為例，「除了可做排球賽事，也可變成40個羽毛球場，供市民使用。」

左起：李冰心、霍啟剛及鄧竟成談到對啟德體育園的期。（廖雁雄攝）

滙豐與啟德體育園會在五大領域合作，包括品牌效應、發掘共贏的商業機會、市場營銷、社區參與及提供各項優質款待，另外亦計劃在體育園內開設九龍東的旗艦分行及櫃員機服務等。雙方也會在啟德零售館興建全港第一個AirBadminton戶外羽毛球場，及合辦欖球和戶外羽毛球等社區活動。