游泳短池世錦賽｜譚凱琳領軍刷新兩港績　何詩蓓周三登場戰100自

在匈牙利布達佩斯舉行的世界泳聯短池（25米）世界錦標賽，港隊首日刷新兩項香港紀錄，同場亦出現6項新世界紀錄。

在兩屆奧運都奪得獎牌的港將何詩蓓，周三（11日）會登場，出戰女子100米自由泳。



短池世錦賽首日賽事，香港代表譚凱琳出戰女子50米蝶泳初賽，她在第4組游出25.98秒，排小組第8，雖然未足夠打入決賽，但仍將原有的26.09秒香港紀錄推前0.11秒。

譚凱琳其後再夥一眾小將馬紫玲、吳麗華及李芯瑤出戰女子4X100米自由泳接力初賽，以3分39.67秒完賽，再一次打破香港紀錄，未入決賽。舊紀錄是在2017年亞洲室內及武術運動會時創下，由歐鎧淳、何南慧、黃楚瑩及施幸余造出的3分40.18秒。

何詩蓓周三亦會登場，包括在女子100米自由泳初賽第6組，與師妹李芯瑤同場出戰，她早前明言游畢今屆世錦賽後，會再決定明年的發展。

美國隊刷新女子4X100米自由泳接力世績。（World Aquatics）

短池世錦賽首日就出現了6個新世界紀錄，包括在港隊刷新港績的兩項賽事：美國泳手禾殊（Gretchen Walsh）在女子50蝶游出23.94秒奪冠，突破自己保持的24.04秒世績，也成為第一位在這項目游入24秒以內的泳手；美國隊在女子4X100米自由泳接力，以3分25.01秒奪金及刷新世績。

其他項目也是世界紀錄停不了——女子400米自由泳，加拿大泳將麥堅杜殊（Summer McIntosh）以3分50.25秒、即1.05秒之差，造出新世界紀錄；男子50米蝶泳，瑞士的邦迪（Noe Ponti）也以21.43秒刷新世界紀錄；女子200米混合泳，美國的杜加絲（Kate Douglass）游出2分01.63秒新世績；男子4X100米自由泳接力，美國隊游出3分01.66秒的新世界紀錄。