游泳短池世錦賽｜何詩蓓晉100自決賽周五凌晨爭牌　勁敵再破紀錄

游泳短池世界錦標賽，港將何詩蓓在香港時間周四凌晨（12日）出戰女子100米自由泳準決賽，以第5名進入決賽。



何詩蓓在100自初賽以52.12秒獲得小組首名，總排名第2位過關，進入準決賽；首名的是美國猛將禾殊（Gretchen Walsh），她游出51.64秒的個人最佳時間，禾殊在首日賽事已刷新50米蝶泳世界紀錄兼奪冠，及後再為美國奪得女子4X100自由泳金牌兼破世績。何詩蓓在準決賽第1組上陣，禾殊則在第2組。

何詩蓓游入短池世錦賽100米自由泳決賽。（Getty Images）

何詩蓓在準決賽第1組，最後50米時與法國的嘉絲達迪路（Beryl Gastaldello）和美國的杜嘉絲（Kate Douglass）鬥得激烈，最終以51.83秒小組第4名完成，嘉絲達迪路以51.56秒排首名、杜嘉絲51.67秒排次席，第3名是來自俄羅斯的姬莉碧高娃（Daria Klepikova）。

準決賽第2組，華殊不出所料地一支獨秀，首50米分段時間甚至比世界紀錄更快，最終她游出50.49秒，未破世績但已刷新大會紀錄，她也自然是準決賽第1名進入決賽；何詩蓓則以第5名打入決賽，決賽將在周五（13日）凌晨0時32分舉行。

禾殊在今屆短池世錦賽連破世界紀錄。（Getty Images）

何詩蓓100自決賽：

周五（13日）凌晨0時32分



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