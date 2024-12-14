英超特攻｜車路士愈戰愈強　迎賓福特主場捉「蜂」

不知不覺已升上英超次席的車路士，僅以4分落後打少一場的利物浦，今周他們主場迎戰賓福特，以其6連勝的勇勢，料可輕鬆全取3分。

（球賽編號：FB5267，12月16日03:00開賽，Now TV 622台直播）



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車路士近況勇銳，在各項賽事已取得6連勝，於聯賽自10月20日不敵利物浦後，便未嘗敗績，取得5勝2和，當中包括3：0大破阿士東維拉及4：3反勝熱刺，因此他們現時以15戰31分的戰績，進佔英超聯賽榜次席。

車路士除了有高爾彭馬外，中場安素費南迪斯近況亦不錯，近4場入了3球。（Getty Images）

「藍戰士」這兩季被笑言是「彭馬FC」，皆因高爾彭馬表現非常出色，帶起全隊，他今季聯賽上陣15次便貢獻11入球7助攻；令車迷慶幸的是，其他球員亦逐漸打起狀態，例如阿根廷中場安素費南迪斯，近4場入了3球；表現飄忽的辛祖，近期亦連續兩場建功。

賓福特前鋒麥比奧莫（圖）與拍檔尤尼韋沙合作無間，今季聯賽各自入了9球。（Getty Images）

排第9位的賓福特，是英超的「主場王」，8次主場出擊取得7勝1和；但他們作客卻非常不濟，只取得1和6負，未嘗客場取勝，今仗造訪史丹福橋球場，相信亦凶多吉少。

車路士與賓福特兩支倫敦球會近季碰頭，以賓福特佔優，「蜜蜂軍」近6次對壘取得4勝1和1負。（Getty Images）

賓福特近年卻是車路士的剋星，近6次對賽取得4勝1和1負。不過，車路士近況大勇，加上賓福特作客表現差勁，因此今仗一於捧車路士「主勝」，繼續向榜首的利物浦施壓。

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