游泳短池世錦賽｜何詩蓓何甄陶出戰接力　港隊男女4X50自入決賽

世界泳聯短池世界錦標賽繼續在匈牙利布達佩斯舉行，周五（13日）的男女混合4X50米自由泳接力，港隊在何詩蓓和何甄陶出戰下，晉身決賽。



男女混合4X50米自由泳接力，港隊在初賽第4組上陣，四棒順序由何甄陶、古逸豪、何詩蓓和李芯瑤出賽，何甄陶以21.13秒完成第一棒，緊接古逸豪21.73秒游畢，何詩蓓以23.87秒完成第三棒，15歲小將李芯瑤再24.21秒完成，港隊終游出1分30.94秒，排名小組第3，在初賽總排名第7進入今晚深夜0時32分的決賽。

港隊出戰男女混合4X50米接力初賽。

其他項目方面，15歲泳手文薈喬在女子200米蛙永初賽游出2分30.82秒，排名第32；男子200蛙方面，趙浩俊以2分06.19秒排第14、麥世霆2分03.06秒排18；女子100米蝶泳，楊凱晴以58.7秒完賽排23，古逸豪在男子100蝶以52.53秒排41位，全部未能晉級。

男子4X200米自由泳接力，港隊由何承燁、王一舜、趙浩俊及關鵬出戰，以7分18.72秒完成，總排名第14，無緣入決賽。

唐錢婷（左）和覃海洋（右）分別在女子及男子100米蛙泳奪冠。（新華社）

另外，中國隊亦奪得兩項金牌，除了唐錢婷在女子100蛙以1分02.38秒封后，覃海洋在男子100蛙最後10米超越3名對手後上奪金，造出的時間為55.47秒，刷新自己保持的亞洲紀錄、同時打破大會紀錄，他周五在200蛙初賽則排名第9，無緣入決賽。

今屆世錦賽大放異彩的美國泳手禾殊（Gretchen Walsh），在女子100米蝶泳初賽已游出53.24秒刷新世界紀錄，這是她個人今屆第5個世界紀錄，她亦已有3面金牌在手，相信會繼續增加。