觸動人誌｜40歲巴西柔術藝術家　動靜間豐富生活　為兒子改寫人生

「晚上7點後，上環可說是武力最強的地方。」

下班時間的上環地鐵站，長長的電梯依樣左行右企，人們在地面與地底間來回穿梭，當中包括邱家健（Kinka），一名40歲的爸爸、室內設計師、雕塑藝術家——他還是一名巴西柔術愛好者。

上環是香港其中一個搏擊運動場館集中地。下班後的人，暫時忘掉工作的煩惱，全情投入搏擊世界。「做完一組有冇得唞？」「冇，唔唞。」幾組激烈的體能訓練已教人喘不過氣，接着還要跟教練和師兄弟練對打。

體育從來不只是競技。Kinka以藝術體會慢活、從運動感受激昂，動靜之間的共振，才是實實在在的生活。

短片拍攝及後製：陳智康



認識Kinka已是7年前的事，當時只知他從事設計工作，工餘也會做雕塑創作。後來兩人只剩虛擬的「連結」，偶爾在社交網站看到他上載跑步里數紀錄，還以為他「玩玩吓」，直至兩年前開看到他打巴西柔術比賽領獎的照片，才知他這麼認真。

（陳智康攝）

Kinka之所以開始運動，不外乎一個字：肥。特別是兒子出生後，他自覺中年發福，那麼跑步最好了，既能消脂，又不用遷就朋友時間，晚上待兒子睡覺後，穿對跑鞋，一個人怎樣跑都好。

至於接觸巴西柔術的契機，是他兩年前準備參加第二次油泥塑像展覽，卻遇上創作瓶頸，他想到學習一門全新的運動刺激一下神經，從此投身巴西柔術（巴柔）的世界。

「從他身上，我認識到什麼是死亡！」回想第一次跟師傅對打訓練（Sparring），Kinka笑言感受到生命受威脅，原來這樣一碰可能斷手、那樣一碰可能斷腳。當然這只是Kinka一番幽默的戲言，但正正有感自己如此笨手笨腳，反而激發起對巴柔的興趣，自此每星期最少三天沉迷於巴柔的埋身肉搏。

（陳智康攝）

（陳智康攝）

為了採訪拍攝，某天晚上，我跟隨Kinka於下班後到訪拳館。當晚他先練一節體能，接着是對打，一組接一組的體能訓練教我汗顏，難以想像已經氣喘如牛的他，如何捱過接下來的一小時對打訓練，但Kinka還是堅持過來，難怪教練Thomas都讚他上手快，而且勤力聽教，兩年來參加大大小小比賽，屢次站上頒獎台，不無原因。

（陳智康攝）

另一天採訪是趁午飯時間走到Kinka位於尖沙咀的工作室。約200呎大小的斗室位於一家店舖後的倉庫位置，沒有窗，但潔淨雅緻。有的作品尚未完成，Kinka拿起雕刻刀精雕細琢，慢工細活，與搏擊館裏的那個他，一體兩面。

「我常常覺得，所有事情都由基本做起。跑步著重呼吸，巴西柔術講求對打，對打時同樣要留意呼吸，雕刻創作亦然，要視乎創作者的心跳和呼吸。而且，創作的過程漫長，跑步和其他運動也是。」

（陳智康攝）

（陳智康攝）

（陳智康攝）

對Kinka來說，柔術、跑步和藝術創作，一動一靜，但動靜之間的共振，豐富了他的靈魂。誰說體育只是單純的競技？Kinka的故事告訴我們，運動的歷程未必高潮迭起，故事也不只在於精彩情節，因為體育從來不只是競技，更是態度和生活。

（陳智康攝）