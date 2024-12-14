東亞足球錦標賽｜港足苦戰挫台北入決賽　主帥韋斯活以曼城喻表現

香港足球代表隊周六（14日）晚在東亞足球錦標賽外圍賽，主場2:1險勝中華台北，17日將會在香港大球場的決賽對關島，爭奪明年7月到韓國出戰決賽周的入場券。

港隊大半場表現都不算理想，主帥韋斯活以曼城為例，指出不可能每場都踢得完美。



港足今場對中華台北，在中場爭奪戰屢屢處於下風，下半場更多番險遭對手破門，直到後段調入余在言才重新搶回不少攻勢，87分鐘憑徐宏傑頭槌入球以2:1險勝。

港隊主帥韋斯活賽後坦言，這場比賽十分難應付、對抗性強，失球有點大意，「雖然入球來得有點遲，但我覺得我們是值得贏的，因為和波就會出局，我們很開心、也鬆了口氣。」

東亞足球錦標賽：港足憑着徐宏傑末段入球，殺入東亞錦標賽外圍賽決賽。（袁志浩攝）

東亞足球錦標賽：港足換入余在言後，中前場明顯更有活力。（夏家朗攝）

談到今場表現有改善空間，他引曼城做例子：「今天的表現需要改善，但始終不可能要求每場都踢得完美，看看曼城，3個月前他們像是不會輸波，現在則陷入困境。」

港足連同友賽在內，最近5場賽事都贏波，他續道：「我不是說我們在困境中，畢竟是五連勝，今天我們用了不同的方法取勝、由死球取得入球，展現出鬥志，有時我們能透過踢好看的足球去贏、有時候要體力化和借死球去贏，只是不同的面向。我們世界排名是156，當然要不斷求進步。」

東亞足球錦標賽：港足驚險進入決賽，賽後獲全場球迷歡呼。（夏家朗攝）

談到最後未有調入吳宇曦，韋斯活解釋：「本來想讓艾華頓移中、然後讓吳宇曦踢左邊，但宇曦差不多入場時，我們就入球了，所以計劃就改變了。艾華有速度，我們需要他的速度，能供應傳中球，艾華頓也差點因為這樣入球了，希望他未來會繼續變強。」至於上半場因傷換出的祖連奴，則是拉傷了腿筋，韋斯活指他最少要休息兩周，意味會錯過決賽。

談到對關島的決賽，韋斯活表現未有收看同日關島2:1擊敗澳門的A組賽事：「那場比賽是兩點，我故意不看，因為想集中在這場比賽，回酒店後就會看比賽、準備對關島一戰。」