東亞足球錦標賽｜港足2:1險勝中華台北　17日鬥關島爭入決賽周

東亞錦標賽外圍賽B組周六（14日）上演生死戰，由香港足球代表隊在旺角大球場對中華台北，最終港隊在末段憑徐宏傑入球2:1險勝，17日會在大球場對關島，爭奪決賽周入場券



在香港舉行的東亞錦標賽外圍賽勝出的隊伍，將在明年7月到韓國出戰決賽周，與東亞三強韓國、日本、中國對壘。由於朝鮮在外圍賽前宣布退賽，A組兩隊分別是實力較次的澳門和關島，B組（香港、中華台北、蒙古）出線球隊普遍獲看好能取得決賽周資格。

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A組由關島2:1擊敗澳門率先打入決賽，B組的蒙古兩連敗下已出局，港隊在周六與中華台北直接爭奪出線資格。由於港隊早前以3:0擊敗蒙古、中華台北則贏蒙古4:0，港隊今仗必需贏波才能出線，反之，中華台北若和波也可憑較佳對賽進入決賽。今場賽事之重要，也令賽事門票銷售一空，共5637人入場。

港足前主帥安達臣入場觀賽。（袁志浩攝）

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賽事首15分鐘雙方大多在中場爭奪控球，兩隊都較多傳球斷纜、雙方都未能組織有效攻勢，直到16分鐘，港隊在峨眉月頂搏得罰球，史提芬彭利拿操刀省中人牆，隨後的角球祖連奴射門亦被閂到。19分鐘，黃威持球突破到右路與艾華頓打One-two後，落底線短傳予費蘭度，費蘭度引球誘中華台北門將黃秋霖出擊，再地波傳到門前讓安永佳射入空門，香港領先1:0。

東亞足球錦標賽外圍賽：安永佳為港隊打開紀錄。（夏家朗攝）

然而港隊入球後未能乘勢追擊，在中場爭奪戰上屢遭客隊壓制，應付前的岳明峰、刁天龍和姜泰源更顯吃力，中華台北製造不少攻勢，到29分鐘更由游耀興接應直傳、擺過葉鴻輝射入，追成1:1。

東亞足球錦標賽外圍賽：中華台北追平。（夏家朗攝）

38分鐘，港隊一次反擊，艾華頓長傳予祖連奴，後者加速想追時卻疑似拉傷倒地，他接受治療後一度繼續作賽，最終未能堅持需由艾華入替，離場時顯得相當沮喪。完半前港隊角球攻勢未能威脅對手大門，更遭反擊，幸葉鴻輝及時出迎解圍。

港隊下半場踢得舉步為艱，中場對抗處於下風、常遭斷球，費蘭度持球時遭多人包夾亦無隊友「幫波」；遭反擊時，甚至出現安以恩持球推進、4名港隊球員包夾都未能搶去對手腳下球的情況。港隊63分鐘在離門約30碼獲罰球，艾華頓主射高出，同時調出史提芬彭利拿、換入余在言。

港隊作調動後，踢得較為主動，64分鐘終出現下半場首個具威脅攻勢，艾華右路突破落底傳中，安永佳入楔衝頂卻中柱彈出。余在言在港隊中前場注入活力，中華台北也即調入陳浩瑋及班奇，70分鐘一次射門葉鴻輝橫身救出；74分鐘港隊本有一次大好機會再領先，艾華右路突破傳中，艾華頓近門撞射卻炒高。

87分鐘出現有趣一幕，港隊獲得角球，陳柏良在禁區內疑抽搐倒地，需由擔架抬出場，按例需待下一次球出界才可返回場內，結果中華台北暫時少踢一人，港隊左路開入禁區，徐宏傑直接頂入，港隊再領先2:1。最終港隊以2:1擊敗台北，在B組兩戰全勝出線，進入決賽，將在17日與關島在香港大球場爭奪明年到韓國出戰決賽周的入場券。