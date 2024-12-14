東亞足球錦標賽｜韋特指球迷是港足贏波關鍵　不知隊長為何被抬走

東亞錦標賽外圍賽B組，香港足球代表隊在旺角場主場迎戰中華台北，最終以2:1險勝進入決賽，台北遭淘汰。

曾執教港足的台北主帥加利韋特賽後坦言，主場優勢成為港隊贏波的關鍵，他認為若賽事按原來計劃在台北舉行，球隊應可出線。



東亞錦標賽外圍賽，A組由關島2:1擊敗澳門率先打入決賽，B組的蒙古兩連敗下已出局，港隊與中華台北直接爭奪出線資格。由於港隊早前以3:0擊敗蒙古、中華台北則贏蒙古4:0，台北對港隊若和波，也可憑較佳對賽進入決賽，但最後大部份時間佔上風下仍落敗出局。

港足前主帥安達臣入場觀賽。（袁志浩攝）

加利韋特賽後出席記招時，一開始便直言主場優勢是港隊贏波的關鍵：「我說過很多次，香港球迷一直都很出色，旺角場很像傳統英式球場，與球迷距離很近、打氣聲很大，第十二人幫了你們（指港足）出線。」

他亦大讚中華台北的演出：「我們到87分鐘都控制大局，中間錯過了一些入球機會，不知道為什麼（87分鐘港隊角球時）我們的隊長（陳柏良）被抬離場了，變成十人應戰就失波了。」當時港隊在左路獲角球，惟陳柏良在禁區內抽筋倒地，最終需醫護人員入場治理，按例要暫時離場治療、並到下一次開波時才可進入球場，中華台北因此在防守角球時十人應戰，港足由徐宏傑頂入致勝球。

東亞足球錦標賽：韋特認為，球迷是港足擊敗中華台北的關鍵。（夏家朗攝）

東亞足球錦標賽原定在台灣上演，未料因場地問題而棄辦，最終由香港接棒主辦。問到韋特若賽事按原定計劃在台灣舉行，中華台北會否出線，他斬釘截鐵地說：「會。」

他續道：「我不知道為何我們會錯過這機會，我們有過主辦權、卻失去了，這影響了我們。若我們有條件去主辦這樣的比賽，在主場球迷面前踢球，卻突然因為不知道什麼原因，這機會被奪走了，必須有人去檢討，因為這樣的決定令我們失去了晉級資格，大家都見到，我們今晚是表現較好的那隊，很不幸地我們無法主辦，有人需要解釋原因，我相信中華足協會有解釋。」

東亞足球錦標賽外圍賽：中華台北一度追平。（夏家朗攝）

韋特續指，中華台北未來仍能踢得更好：「由擊敗新加坡那一仗開始有更多球員可用，在那場之前，球員變動很多、未能成為理想陣容，但現在有了我想要的陣容，大家可以見到，他們踢得很有組織、完美地執行戰術，他們很多都很年輕，這是成長的一部份，我常跟他們說，向所有人證明你們有條件踢亞洲盃吧，我覺得這支球隊、中華足協、台灣足球的前景很光明。」

東亞足球錦標賽外圍賽：韋特相信中華台北向正確方向發展。（夏家朗攝）

韋特最後表示，中華台北下個目標是嘗試打入亞洲盃決賽周：「港隊能進入亞洲盃、而且表現得不錯，我們剛剛才在你們主場，踢得比你們更好，雖然結果不是我們想要的，但這也是發展的一部份，我們正朝着正確的目標進發。」