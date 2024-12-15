游泳短池世錦賽｜何詩蓓200自登場　免費直播連結　何甄陶破港績

世界泳聯短池游泳世界錦標賽，港將何甄陶在自己強項的男子50米自由泳刷新香港紀錄，成為他個人今屆賽事第二項港績。

何詩蓓周日（15日）亦會出戰其強項女子200米自由泳，爭取進入今晚深夜的決賽。



何甄陶早前為港隊出戰男女子4X50米自由泳接力，刷新這項目的香港紀錄，他周六再戰男子50米自由泳，先在初賽以21.02秒、排第12位進入準決賽，稍後再在準決賽游出20.85秒，雖然總排名第11位，未能打入前8的決賽位置，但仍以0.13秒之差刷新由自己保持的原香港紀錄（20.98秒）。

何甄陶刷新50米自由泳香港紀錄。

另外，何詩蓓周日下午也會出戰個人主項女子200米自由泳，她將在香港時間下午4:17在200自初賽第5組第4線上陣。何詩蓓是短池200自世界紀錄保持者，她在2021年的短池世錦賽造出的1分50.31秒世績，暫未有人能突破。若順利晉身決賽，將於同晚深夜1:26爭奪獎牌，HOY TV將在電視及網上直播。

何詩蓓將在女子200自爭取獎牌。（Getty Images）

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