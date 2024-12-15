賀歲盃｜夏薩特、艾殊利高爾大年初四來港獻技　杜奧巴等三將退賽

2025年2月1日（大年初四）上演的賀歲盃，賽會周日（15日）宣布「世界明星隊」訪港陣容有變，杜奧巴等3人退賽，換上夏薩特等3位英超名宿。



杜奧巴因傷未能來港出戰賀歲盃。（Getty Images）

賽會宣布，馬斯查蘭奴、杜奧巴和禾確特均會退出賽事，當中馬斯查蘭奴因擔任國際邁亞密主帥未克來港，杜奧巴則在10月時於韓國比賽期間受傷，指經醫療團隊評估後，認為不宜參賽；阿仙奴一代快翼禾確特，則因「近期於英國的工作承諾」而未能來港。

夏薩特今年曾在F1比利時站亮相。（Getty Images）

雖然杜奧巴退賽，但賽會再邀來兩位車路士名宿，包括夏薩特和現任英格蘭國家隊教練團成員的艾殊利高爾；雖然禾確特不會東來，但另一阿仙奴昔日名將沙格拿會取而代之。

賀歲盃將於明年2月1日在香港大球場舉行，賽會早前表示，原定12月6日公開發售的球賽門票，包括世界明星隊見面會套票，將會改期發售，周一（16日）會再作通知。

艾殊利高爾現任英格蘭國家隊教練團成員。（Getty Images）

據大會早前公布，「世界明星隊」除了新增的三人外，原本陣容尚有：如大衛占士（David James）、施治（Petr Cech）、加利卡希爾（Gary Cahill）、維迪（Nemanja Vidić）、傑斯（Ryan Giggs）、史高斯（Paul Scholes）、科蘭（Diego Forlán）、路爾斯加西亞（Luis García）、大衛施華（David Silva）、施斯（Djibril Cissé）、李華度（Rivaldo）盧斯奧（Lúcio）、卡富（Cafu）、卡卡（Kaká）。