賀歲盃票價及售票連結　380元起睇夏薩特卡卡　見面會套票售罄

「FWD富衛保險賀歲盃」將在大年初四、即2025年2月1日在香港大球場上演，由多名前球星組成的「世界明星隊」對本地名宿的「香港明星隊」。

賽事門票現正公開發售，票價由380港元起，2888元的「世界明星隊見面會套票」及480元門票已經售罄。



賀歲盃｜票價及售票連結

賀歲盃票價分5個級別，分別為380元、480元、780元、980元及1280元，380元門票為大球場3樓兩邊及中間較後位置；780元是兩邊龍門後，980元則在角球旗位置，包括球迷愛「捕位」索取簽名的球員通道側。1280元門票則為主層兩邊、及廂房層位置。至於2888元見面會套票及3樓中間靠前位置的480元門票已經售罄。

賽事門票已於12月17日早上10時起發售，售票平台包括FWD MAX及購票通；至於見面會套票，則同時在購票通獨家發售。

購票連結：「FWD MAX生活體驗平台」及購票通公

2025賀歲盃座位表。（FWD MAX生活體驗平台圖片）

賀歲盃｜賽事資料

日期：2025年2月1日（星期六）

時間：晚上8時

地點：香港大球場

參賽名單（最終名單有待確認）：

世界明星隊：大衛占士、施治、加利卡希爾、維迪、盧斯奧、卡富、卡卡、傑斯、史高斯、科蘭、路爾斯加西亞、大衛施華、李華度、施斯、夏薩特、艾殊利高爾、沙格拿

香港明星隊：范俊業、張寶春、高尼路、唐建文、陳偉豪、岑國培、蘇偉泉、山度士、李健和、鞠盈智、李康廉、陳志康、林嘉緯、盧均宜、黃洋、陳肇麒、安基斯、佐迪

本地名宿人腳強勁。（袁志浩攝）

賀歲盃｜世界明星隊見面會

日期：2025年1月31日（大年初三）

地點：香港君悅酒店

時間：早上11時至中午12時半

暫定出席球員：施治、大衛占士、卡富、尼曼查·維迪、盧斯奧、加利卡希爾、艾殊利高爾、大衛施華、路爾斯加西亞、史高斯、傑斯、科蘭、李華度、施斯、夏薩特