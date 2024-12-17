東亞足球錦標賽｜吳宇曦後備上陣稱「好奇妙」　韋斯活讚有潛質

香港足球代表隊周二（17日）在東亞足球錦標賽外圍賽決賽，以5:0大勝關島，取得出戰決賽周的資格，明年7月7至16日會到韓國參賽，與中國隊、日本隊和韓國隊爭逐冠軍。

這場同時也是港足的六連勝，主帥韋斯活對表現感滿意，同時展望將來、也談到備受球迷歡迎的小將吳宇曦。



東亞足球錦標賽：韋斯活希望港足未來繼續有好成績、也能有更多球迷。（蘇煒然攝）

韋斯活在賽後記招上表示，為球員和職員的努力獲得回報而高興，「在酒店住11天並不容易……如果我們沒有竭盡全力、用正確的方式踢球，球迷不會滿足的，下一個目標是取得亞洲盃資格，希望未來更多勝利、入球、不失球的比賽，還希望有更多球迷。」

談到今日後備落場的東方小將吳宇曦，韋斯活指他的才能毋庸置疑，「我跟Chino（東方主帥盧比度）談過，宇曦很有潛質，他有創造力、球迷也很喜歡他，但他也需要正確的培養去成長。」對於安永佳未有取得入球，韋斯活則指出這名前鋒8場賽事入了6球，不會因為一場無波入便擔心。

18歲的東方中場吳宇曦深受球迷期待。（蘇煒然攝）

吳宇曦賽後則表示，自己是第一次在大球場代表香港，「細細個在這裏做觀眾，依家真係踢，感覺好奇妙……一拎到波球迷會叫我個名，令我更有動力。」

他表示今場教練指示他拿到波就要上腳，但覺得自己可以更好、更冷靜。談到獲李斯特城接觸的傳聞，他表示不會想太多 ，對於球迷在場邊高呼「李斯特城」，他回應說：「佢哋嗌就嗌」，談到是否真的有接觸，他僅稱「唔知」，表示明年「好多嘢未確定」，想繼續代表香港、並出戰東亞盃決賽周。

經過連續4個月的國際賽後，港隊短期內暫未有重要的國際賽事，但明年3月開始，便要在亞洲盃外圍賽第三輪爭取再戰亞洲盃決賽周的資格，港隊在亞盃外抽入C組，與印度、新加坡和孟加拉同組。另外，1月亦會有省港盃，韋斯活表示雖會盡力挑選最強陣容，但也要跟球會討論，以不阻礙球會賽事為前題，加上為了港隊的未來發展，也需要挑選年輕球員。

港足取得出線東亞足球錦標賽決賽周的資格。（蘇煒然攝）

韋斯活在記招上多次提到，未來會繼續視察有無「漏網之魚」可徵召，指出不可能未來3年都保持同一陣容，又指杜度、費蘭度等老將雖然表現仍出色，「但一年的時間是很快就過的，我們還有U23比賽，是視察年輕球員的好機會。」

東亞足球錦標賽：韋斯活滿意港隊今屆的表現。（蘇煒然攝）

6年前領港隊打入東亞錦標賽決賽周的加利韋特，其後很快便離隊，有記者問韋斯活，領軍出線或會引來外地球隊注意，他又會否像韋特當年般很快便離開？韋斯活道：「老實說，沒想過這方面的事，只要在足球好好表現，展現成功，就不需要想太多，對我來說，我只想不斷地實現下一個目標，不會望得太遠，下一步要好好準備對新加坡、孟加拉、印度的比賽。」