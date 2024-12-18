Li-Ning x NINEpointNINE「時間之門」系列回歸！首聯名鞋款登場

此前美國機能服裝品牌NINEpointNINE與Li-Ning曾聯手推出「時間之門」系列，結合傳統中國文化的優雅與潮流服裝的創新功能性，帶來一系列具備美感和功能的機能服飾。今次「時間之門」系列強勢回歸，推出機能運動風的秋冬服飾，更帶來首個聯名鞋款「時間之門」Soft Go Max，帶領大家踏上傳統與創新交織的時尚之旅！



中國建築細節x運動機能 自由穿梭城市與戶外

新一代的「時間之門」秋冬系列，以中國傳統建築元素青瓦作靈感，著重於其質樸美觀、防水和隔熱性能。通過創新設計與工藝技術，將這一古老建築傳統重新詮釋，融入現代時尚中，帶來一系列兼具美感與功能的機能服飾，形成過去與未來的完美交匯。

新一代的「時間之門」秋冬系列，以中國傳統建築元素青瓦作靈感，帶來一系列兼具美感與功能的機能服飾。

今次聯乘以高性能與古代城市美學為核心，推出多款單品，包括長袖羽絨外套、背心外套、輕量功能外套、長袖T恤及多功能長褲，將實用性與設計感完美結合。每件單品都呼應青瓦防水特性，採用創新防水面料與剪裁，其中外套及長袖T恤等上身系列均採用修身設計，即使採用多層穿搭法亦不覺臃腫，並加入弧線設計營造層次及修飾視覺，巧妙地融入其紋理與線條美學，保暖得來亦展示時尚風格。

多功能長褲同樣用上輕薄透氣物料，適合日常及戶外探索，褲管外側加入鈕扣設計，扣上即可營造立體感，拉長身體線條；鬆開則是寬鬆版型，展現不同風格。另一款多功能長褲加入拉鏈口袋設計，適合放置鎖匙、硬幣等小物。

多功能長褲的褲管外側加入鈕扣設計，扣上即可營造立體感，拉長身體線條；鬆開則是寬鬆版型，展現不同風格。

配色上，系列參考了中式建築及大自然的元素，部分以簡約的大地色系為主調，包括青瓦的原色——深淺不一的灰色，以及象徵密雲夜晚的藍色和黑色，低調百搭。同時，加入象徵星空深紫的配色，向中國歷史建築紫禁城及其源自古代天文學「紫微星垣」的文化意象致敬！

系列參考了中式建築及大自然的元素，部分以簡約的大地色系為主調，包括青瓦的原色——深淺不一的灰色，以及象徵密雲夜晚的藍色和黑色，低調百搭。

今次全新加入的星空深紫配色，是向中國歷史建築紫禁城及其源自古代天文學「紫微星垣」的文化意象致敬！

「時間之門」系列首對聯乘鞋款曝光

今次的聯乘合作更首度推出兩大品牌聯名鞋款：「時間之門」Soft Go Max。靈感同樣來自中國古代建築青瓦屋頂的獨特形態與幾何線條，將古代工藝美學與現代設計完美融合，帶領大家踏上傳統與創新交織的時尚之旅。

鞋面採用了高性能的防水材料，搭配仿青瓦紋理的刺繡細節，增添了視覺層次感和立體感。「時間之門」Soft Go Max中底採用同時採用䨻及COMFOAM作緩震，上層䨻提供高回彈性能，下層COMFOAM則為每一步帶來輕鬆軟彈的舒適感。鞋帶搭配快穿索繩設計，既方便快速穿脫輕鬆出行，亦呼應著NINEpointNINE的山系機能風格。

「時間之門」Soft Go Max鞋面採用了高性能的防水材料，搭配仿青瓦紋理的刺繡細節，增添了視覺層次感和立體感。

Li-Ning x NINEpointNINE聯名「時間之門」系列服飾即日起在全線李寧香港專門店、指定中國李寧澳門專門店及NINEpointNINE Pop-Up店發售。「時間之門」Soft Go Max鞋款（白色及藍色）即日起於李寧香港廣東道旗艦店發售。

（資料及相片由客戶提供）