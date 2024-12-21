英超特攻｜曼聯迎般尼茅夫　紅魔折「茅」 過關穩膽

拉舒福特離隊傳聞籠罩下，曼聯周中聯賽盃8強不敵熱刺出局，周日回到英超戰場，主場迎擊般尼茅夫誓要重拾勝軌。

（球賽編號：FB5518，12月22日22:00開賽，Now TV 621台直播）



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般尼茅夫今季表現不俗，16戰得25分排第6，近4場取得3勝1和，單計作客亦兩連勝，其中名將之後祖斯甸古華特近3次作客入了4球，不容忽視。

曼聯隊長般奴費南迪斯對般尼茅夫屢有好表現，5場交出3入球3助攻。（Getty Images）

曼聯在排名上相形見絀，只排第13位，不過其實他們的得分僅落後般尼茅夫3分，因此隨時一場勝仗便可攀升數位。「紅魔鬼」近8次主場出擊取得6勝1和1負，表現尚算不俗，今仗或可趁主場之利全取3分。

般尼茅夫翼鋒祖斯甸古華特近3次作客入了4球，包括對狼隊時大演帽子戲法。（Getty Images）

雖然11次對般尼茅夫入了5球的拉舒福特今仗上陣成疑，但隊長般奴費南迪斯5次對般尼茅夫交出3入球3助攻，加上曼聯近7次主場對般尼茅夫取得5勝1和1負的佳績，今仗「主勝」在望，亦是過關穩膽。

李斯特城自雲尼斯達萊領軍，表現漸有起色。（Getty Images）

同日英超，還有李斯特城主場對狼隊及愛華頓主場迎擊車路士。「狐狸軍」自雲尼斯達萊接手戰績有改善，近兩場主場取得1勝1和，加上對賽佔上風，近6次交手4勝1和1負，今場「狐狼大戰」可捧主勝。車路士雖然8連勝，氣勢正盛，但愛華頓勝在防守緊韌，且近3次主場面對車仔取得2勝1負，而3場總入球悉數在3球以下，因此今仗一於吼「入球細」。

愛華頓防守力不俗，上次便悶和了阿仙奴。（Getty Images）

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