網球｜中國男單一哥張之臻來港備戰　「很少地方12月還能穿短袖」

中國網球「一哥」張之臻近日在香港備戰12月27日至1月5日於澳洲舉行的聯合會盃（United Cup）。他周四（19日）在維多利亞公園網球場公開訓練，並藉此機會與一眾香港小球手交流。

回望2024，張之臻以「不錯的一年」來形容，並希望2025年能殺入世界排名前30。

攝影：盧翊銘



張之臻現時男單排名世界第45，為現時中國男單最高排名球手。聯合會盃以國家或地位作為參賽單位，他作為中國「一哥」，自是國家隊參賽代表之一。由於撞期，他未有參加同為12月尾舉行的香港網球公開賽，對此張之臻表示可惜。

為備戰即將於澳洲舉行的聯合會盃，張之臻特意來港訓練備戰。（盧翊銘攝）

為備戰今次聯合會盃，張之臻周一已前來香港練習，周日深夜離開。他表示來港訓練主要是氣候原因：「國內沒有多少地方，12月還能穿短袖短褲在戶外訓練。」這次訓練能看到他狀態相當放鬆，單打訓練過後，又與教練團隊作輕鬆的雙打小遊戲，過程中不時傳來笑聲。

香港網總精英學院也邀請40名中小學生到場，與他交流及學習球技。

張之臻與約40名中小學生交流球技。（盧翊銘攝）

張之臻今年在澳網及溫網都打入第二圈，突破個人最佳成績，法網也打入第三圈，即32強，追平去年留下的最佳成績，單打排名也短暫地升上31位，錄個人新高；巴黎奧運，原定混雙拍檔鄭欽文因沒有精力兼顧女單及混雙而選擇退出，臨時與王欣瑜拍擋下，最終一路打入決賽獲得銀牌，創下中國網球歷史。

今年28歲的他形容2024是「不錯的一年」：「排名最高曾升上31位，雖然只有短短一周，希望下一年可以『更往前走』，年終的時候可以保持在30位左右。」張之臻也承認與世界前30名的球手有一定實力差距：「區別在於他們每周的狀態保持得更好，所以（未來）要做的事，就是如何讓狀態保持得更長、更穩定。」

在巴黎奧運贏得混雙銀牌創造歷史，張之臻以「不錯」來形容快將過去的2024年。（盧翊銘攝）

中國女單「一姐」鄭欽文今年在表現出眾，先在奧運贏下女單金牌，又在WTA年終賽奪得亞軍，世界排名首次進入前五。被問到有否受到鄭欽文出色表現所激勵時，這位中國男單「一哥」自嘲地表示：「最大的激勵是她拿了金牌，而我拿的是銀牌。」

張之臻指自「娜姐（李娜）」之後，中國已很長時間沒出現過成績如此出眾的球手：「看見鄭欽文有出色表現，我也希望在男單方面盡力『往上擠』，提升中國男子網球的成績。」