聯賽盃｜曼聯3:4負熱刺出局 阿莫林賽後稱拉舒福特明天如常操練

在拉舒福特離隊的傳聞籠罩下，曼聯於聯賽盃8強作客以3：4不敵熱刺，慘遭淘汰。「紅魔鬼」今仗開局患得患失，一度落後0：3，要不是對方門將費沙科士打兩度送禮，恐怕場面更令人難堪。



曼聯上周對曼城時，拉舒福特與加拿祖兩人遭棄用，前者在今仗賽前受訪聲言「已預備好接受新挑戰」，又稱「即使離隊亦不會感到難受」，惹來離隊揣測；拉舒福特未有隨隊到倫敦，而紅魔主帥阿莫林在今仗賽前記者會被連番追問其去向，或多或少影響軍心。

熱刺前鋒蘇蘭基門前補射，曼聯眾守將才如夢初醒起步回防。（Getty Images）

曼聯今仗頭兩個失球，便是後防大意所致。今仗取代奧拿拿任正選門將的比恩迪（Altay Bayındır）在15分鐘面對柏度樸路的遠射撲出不遠，被蘇蘭基門前「執死雞」。比恩迪固然粗疏，但曼聯一眾守將完全沒意識回防執漏，亦難辭其咎。熱刺也因這一球，半場領先1：0。

易邊後僅1分鐘，曼聯又失守，熱刺中場占士麥迪臣左路傳中，利辛度馬天尼斯隨意一腳踢走皮球，卻沒踢遠，古路施夫斯基截得皮球順勢送入網窩；8分鐘後，蘇蘭基接應長傳後突入禁區，連過兩關後射入，助熱刺領先至3：0。

迪亞路查奧爾追至2:3，曼聯之後一度壓住熱刺圍攻。（Getty Images）

阿莫林之後換入薛克斯、迪亞路查奧爾、馬恩奴，甚至加拿祖也獲上陣機會，增添活力下，形勢好轉，加上費沙科士打先於63分鐘傳球乏力，被般奴費南迪斯禁區內截得皮球後傳予薛克斯近射入網，曼聯追近至1：3。7分鐘後，費沙科士打又犯錯，遲遲未傳球下，當大腳踢走皮球時，已被迪亞路查奧爾趕到飛身擋到皮球，反彈入網。

曼聯追至2：3後的這段時間，攻勢最旺，壓到熱刺連半場也過不到，可是馬沙拉奧的近射斜出，迪亞路查奧爾兩番右路勁射都告高出；紅魔未能追平下，反被孫興慜在88分鐘角球直接彎入。儘管比恩迪投訴遭對手拉着其左手犯規在先，但因聯賽盃要到4強才會用VAR，因此反駁無效兼被罰黃牌。

曼聯門將比恩迪投訴起跳時被對手拉着左手，才無法撲出孫興慜開出的角球。（Getty Images）

老將伊雲斯於補時階段接應角球頂入，為曼聯追成3：4，惜為時已晚，無法挽回球隊於8強止步的命運。熱刺晉級後將面對利物浦，另一邊則由阿仙奴與紐卡素爭入決賽。

事實上，曼聯今仗表現不算很差，控球率達54%，射門次數更是20：9，但個別球員的專注度確實難及上場對曼城時那樣。難怪阿莫林賽後表示，他們是踢得比較出色的一隊，但熱刺卻把握住幾次攻勢；他又說：「我們不能認為贏得獎盃就等如所有事都都好了，我們還有很長的路要走，我們在改善中，我們目標是贏得英超冠軍，雖然我也不知道需時多久。」

之後，阿莫林還是被問到拉舒福特的情況，他回應道：「明天我們會一起訓練，他也會為下一仗作準備，他是曼聯一員，所有人在曼聯都會有未來。」曼聯下一仗於周日聯賽主場迎戰般尼茅夫。