皇馬巴塞傳奇｜付$6880參加見面會卻未獲簽名　球迷：大會違條款

「Legend Assemble 傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」不只銷情冷淡，見面會更安排混亂，付費$6880的球迷原定可跟每名出席見面會的球星簽名及合照，但有指費高不滿現場安排而拍枱走人，眾星提早離場，導致後來的球迷「得個吉」。



皇馬香港球迷會代表Jerry接受傳媒訪問表示，因未能索取簽名而向大會對質，大會卻叫他們報消委會。即使後來協商，安排也不斷改變，「大會表示無法manage球星的經理人，但這是大會的責任，沒理由要消費者承擔」。



皇馬球迷會已就相關事件報警，並於社交網站發表聲明。球迷會代表Jerry於大球場接受傳媒訪問，他表示大會列明$6880的套餐內容包括球迷可獲見面會所有球星的簽名及合照，「但我們到場時已見費高黑面坐在外面」，球迷會成員未能於見面會取得簽名，即時與大會對質，Jerry表示：「大會叫我們向消委會投訴。大會列明$6880球迷可獲得的安排，最終卻違反合約，這明顯構成詐騙。」

（袁志浩攝）

Jerry稱，大會後來與球迷商討補救方案，表示可安排球迷於晚上6時到更衣室再獲全隊簽名，著他們5點半集合，「但最終又說我們只能得到一個簽名，簡拿華路、費高、卡路士或卡斯拿斯，四選一，當時我們已在更衣室，還可以怎樣？」

另一不願透露姓名的皇馬球迷表示，對於有說費高拍枱離場，「我們不清楚，因為我們到場時已不見費高和卡路士了」。雖然最終大會收集了球迷的球衣，一次過給球星簽名，但事情已失卻原意，球迷也無緣一睹心儀球星的風采，這名球迷表示：「付出6000多元參加見面會，最終卻是這樣，坦白說心情很沮喪。」