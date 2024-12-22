皇馬球迷會指名宿賽聯絡人反控球迷「公開資訊」　已到警署錄口供

上周五（20日）的「Legend Assemble 傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」，因見面會安排鬧出風波，球迷付出6880港元參加見面會，惟未能與球星見面及索取簽名之餘，更傳出名宿費高「拍枱」離場。

皇家馬德里香港官方球迷會（下稱：皇馬球迷會）當日已就事件報警，球迷會周日（22日）再發文，指一直與球迷溝通的賽會職員突指責球迷會公開群組內查詢的資訊，更在沒交代下離開群組，球迷會已到警署錄取口供。



賽會周六時發聲明稱，20日見面會事發後已與球迷會積極協商解決方案，惟皇馬球迷會周日發文公開事情最新發展，文中寫道，球迷會會長昨日(21日)下午3:11收到比賽當日與涉事球迷溝通、名為Jenny的賽會員工來電，表示會在星期一、二繼續跟進事件。

皇馬對巴塞傳奇表演賽銷情慘淡之餘，更鬧出見面會風波。（夏家朗攝）

球迷會續指，10月開始，皇馬球迷、巴塞球迷與大會聯絡人「陳小姐」一直有個4人工作群組，用以聯絡，惟在周六晚上7:15，「陳小姐」突然指責皇馬球迷會「將工作群組內向她查詢的資訊公開」，之後在7:37，「陳小姐」在沒任何交代下離開了群組。

皇馬球迷會稱，對於「陳小姐」的指控及突然退出群組感到愕然，「對大會是否仍想與球迷會積極保持聯絡以解決事件感到十分懷疑」，並已在周六晚上11時到警署正式錄取口供。球迷會最後寫道：「本會期望大會並不是在拖延時間意圖逃脫賠償責任，本會亦期待大會於星期一或二能給出令受害會員感到滿意的解決方案，補償受害會員的損失。」