英超｜利物浦6:3大破熱刺穩站聖誕榜首 沙拿2入球2助攻又破紀錄

在聯賽接連失分的利物浦，今周作客熱刺卻踢出精彩表現，在主將沙拿2傳2射下，以6：3大破對手，16戰得39分，少打一場下，領先今周失分的次席車路士4分，穩站聖誕榜首；沙拿更成為英超史上首位在聖誕前達成入球與助攻都達雙位數的球員。



熱刺兩名正選中堅倦勤下，近期由羅馬尼亞中堅達古辛（Radu Dragusin）伙拍18歲新秀阿茲格雷（Archie Gray）扼守中路，但格雷本身司職中場，在防線的位置感偏弱；利物浦主帥史諾沒有放過對手這個弱點，一來是以路易斯迪亞斯任「假九」，以其大範圍走位令對方中堅難以緊盯，進退失據；二來讓進攻中場蘇保斯拉爾不斷衝擊格雷，也令對方難以招架。

迪亞斯在23分鐘近門頂入，為利物浦先開紀錄。（Getty Images）

利物浦今仗甫開賽已採主動，首15分鐘便有5次射門，包括沙拿在兩名守將力壓下施射中楣的一球。至23分鐘，紅軍便先開紀錄，當時右閘阿歷山大阿諾特右路傳中，皮球恰到好處越過所有熱刺守將，迪亞斯突破越位衝前頂入。36分鐘，紅軍再以頭槌增添紀錄，這次是左閘羅拔臣左路傳中，蘇斯保拉爾禁區內與格電爭頂，皮球飛回中路，卻被伏兵門前的麥亞里士打輕鬆近頂入網。

熱刺雖然由麥迪臣於41分鐘禁區頂射入，追回一球；但蘇保斯拉爾在半場補時階段接應沙拿妙傳單刀射入，助利物浦半場領先3：1。

蘇保斯拉爾今仗表現活躍，半場前為紅軍射成3:1。（Getty Images）

易邊後，利物浦全軍稍為退後，引熱刺來攻，然後以快速反擊進襲，果然先於54分鐘由沙拿門前「執死雞」，6分鐘後再由蘇保斯拉爾突破越位後，趁門將出迎時橫傳讓沙拿將皮球送入空門，利物浦在61分鐘已領先至5：1。

不過，利物浦及後防線稍為放鬆，被古路施夫斯基及蘇蘭基分別於72及83分鐘連下兩城，熱刺一度追至3：5。然而，迪亞斯於85分鐘接應沙拿妙傳，禁區右路射遠柱入網，卒助利物浦湊成6：3大捷，於各項賽事25場中取得第21勝。

利物浦主將沙拿今仗貢獻了2入球2助攻。（Getty Images）

沙拿今仗交出2入球2助攻的亮麗成績單，今季聯賽已累積15入球11助攻，不單在今季射手榜及助攻榜均領先，更打破了英超的紀錄——史上首名在聖誕前入球及助攻達成雙位數的球員。

史諾賽後形容今仗是他上任以來作客表現最出色的一次，「我們表現非常出色，雖然我也很喜歡對曼聯那一場的演出（贏3：0），但今場無疑是作客表現最出色的一次」；利物浦今季作客未嘗一敗，取得11勝2和佳績。

史諾認為，聖誕榜首雖有特別意義，但要贏聯賽冠軍，仍需努力。（Getty Images）

由於車路士今周以0：0悶和愛華頓，痛失2分，少踢一場的利物浦在賽前已篤定穩站聖誕榜首，史諾謂：「（聖誕榜首）當然有特別意義，但你知我都知，要贏得聯賽冠軍並非易事。」他認為，在這個聯賽什麼事都可以發生，例如上周對富咸時球隊意外領紅，之前對紐卡素領先3：2卻被追平，又例如今周沒有人想到車路士會失分一樣，難怪他會感嘆：「這就是英超！」